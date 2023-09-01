В Украине вводят новый вид наказания вместо тюрьмы - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинский парламент принял закон, по которому отдельные уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, передает УНН.
Детали
Закон №9185 называется «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения».
По этому документу некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. При этом он будет одним из основных видов наказания, наравне с ограничением или лишением свободы, но в то же время будет их альтернативой.
Отмечается, что пробационный надзор теперь может быть применен за преступные деяния, предусмотренные отдельными частями статей Уголовного кодекса Украины, такие как:
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- умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны;
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- превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;
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- умышленное легкое телесное повреждение;
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- побои и истязания;
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- домашнее насилие;
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- угрозы убийством;
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- заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;
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- заражение венерической болезнью;
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- неоказание помощи больному медработником;
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- насильственное донорство;
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- эксплуатация детей;
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- принуждение к вступлению в половую связь;
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- нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;
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- уклонение от уплаты алиментов;
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- разглашение тайны усыновления;
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- препятствование профессиональной деятельности журналистов;
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- грубое нарушение законодательства о труде;
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- невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;
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- нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на бесплатную медпомощь;
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- кражу, грабеж, хулиганство и мошенничество;
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- незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;
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- подделка документов;
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- разглашение банковской тайны;
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- незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;
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- за браконьерство;
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- публичные призывы к совершению теракта;
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- надругательство над могилой;
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- ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
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- создание или содержание мест разврата и сводничество;
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- посев или выращивание снотворного мака или конопли;
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- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
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В Минюсте уточняют, что наказание будет исполняться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей за невыполнение которых может быть применено более строгое наказание.
Пробационный надзор может быть назначен на срок от 1 до 5 лет.
Согласно закону, при избрании наказания в виде пробационного надзора суд возлагает на осужденного обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.
Кроме этого, на осужденного судом могут быть возложены и другие обязанности, в частности:
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- использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;
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- соблюдать установленные судом требования относительно совершения определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга;
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- трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);
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- выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;
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- пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья’я других лиц.
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Если же осужденный решит, что можно не выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации — ему могут ограничить свободу на срок до трех лет. При этом пробационный надзор не сможет назначаться лицам, которые во время отбывания этого вида наказания совершили уголовное преступление.
Цитата
«Внедрение наказания в виде пробационного надзора будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления лица без изоляции от общества. Также оно позволит выполнить рекомендации ЕСПЧ о необходимости оптимизации пенитенциарной системы и уменьшения количества осужденных», — прокомментировала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.
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