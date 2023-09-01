В Украине вводят новый вид наказания вместо тюрьмы - Минюст

Детали

Закон №9185 называется «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения».

По этому документу некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. При этом он будет одним из основных видов наказания, наравне с ограничением или лишением свободы, но в то же время будет их альтернативой.

Отмечается, что пробационный надзор теперь может быть применен за преступные деяния, предусмотренные отдельными частями статей Уголовного кодекса Украины, такие как:



умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны;



превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;



умышленное легкое телесное повреждение;



побои и истязания;



домашнее насилие;



угрозы убийством;



заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;



заражение венерической болезнью;



неоказание помощи больному медработником;



насильственное донорство;



эксплуатация детей;



принуждение к вступлению в половую связь;



нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;



уклонение от уплаты алиментов;



разглашение тайны усыновления;



препятствование профессиональной деятельности журналистов;



грубое нарушение законодательства о труде;



невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;



нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на бесплатную медпомощь;



кражу, грабеж, хулиганство и мошенничество;



незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;



подделка документов;



разглашение банковской тайны;



незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;



за браконьерство;



публичные призывы к совершению теракта;



надругательство над могилой;



ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;



создание или содержание мест разврата и сводничество;



посев или выращивание снотворного мака или конопли;



незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.



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В Минюсте уточняют, что наказание будет исполняться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей за невыполнение которых может быть применено более строгое наказание.

Пробационный надзор может быть назначен на срок от 1 до 5 лет.

Согласно закону, при избрании наказания в виде пробационного надзора суд возлагает на осужденного обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Кроме этого, на осужденного судом могут быть возложены и другие обязанности, в частности:



использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;



соблюдать установленные судом требования относительно совершения определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга;



трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);



выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;



пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья’я других лиц.



Если же осужденный решит, что можно не выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации — ему могут ограничить свободу на срок до трех лет. При этом пробационный надзор не сможет назначаться лицам, которые во время отбывания этого вида наказания совершили уголовное преступление.

Цитата

«Внедрение наказания в виде пробационного надзора будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления лица без изоляции от общества. Также оно позволит выполнить рекомендации ЕСПЧ о необходимости оптимизации пенитенциарной системы и уменьшения количества осужденных», — прокомментировала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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