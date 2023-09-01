В Украине вводят новый вид наказания вместо тюрьмы - Минюст

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинский парламент принял закон, по которому отдельные уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Закон №9185 называется «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения».

По этому документу некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. При этом он будет одним из основных видов наказания, наравне с ограничением или лишением свободы, но в то же время будет их альтернативой.

Отмечается, что пробационный надзор теперь может быть применен за преступные деяния, предусмотренные отдельными частями статей Уголовного кодекса Украины, такие как:

  • умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны;
  • превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;
  • умышленное легкое телесное повреждение;
  • побои и истязания;
  • домашнее насилие;
  • угрозы убийством;
  • заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;
  • заражение венерической болезнью;
  • неоказание помощи больному медработником;
  • насильственное донорство;
  • эксплуатация детей;
  • принуждение к вступлению в половую связь;
  • нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;
  • уклонение от уплаты алиментов;
  • разглашение тайны усыновления;
  • препятствование профессиональной деятельности журналистов;
  • грубое нарушение законодательства о труде;
  • невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;
  • нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на бесплатную медпомощь;
  • кражу, грабеж, хулиганство и мошенничество;
  • незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;
  • подделка документов;
  • разглашение банковской тайны;
  • незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;
  • за браконьерство;
  • публичные призывы к совершению теракта;
  • надругательство над могилой;
  • ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
  • создание или содержание мест разврата и сводничество;
  • посев или выращивание снотворного мака или конопли;
  • незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

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В Минюсте уточняют, что наказание будет исполняться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей за невыполнение которых может быть применено более строгое наказание.

Пробационный надзор может быть назначен на срок от 1 до 5 лет.

Согласно закону, при избрании наказания в виде пробационного надзора суд возлагает на осужденного обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Кроме этого, на осужденного судом могут быть возложены и другие обязанности, в частности:

  • использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;
  • соблюдать установленные судом требования относительно совершения определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга;
  • трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);
  • выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;
  • пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья’я других лиц.

Если же осужденный решит, что можно не выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации — ему могут ограничить свободу на срок до трех лет. При этом пробационный надзор не сможет назначаться лицам, которые во время отбывания этого вида наказания совершили уголовное преступление.

Цитата

«Внедрение наказания в виде пробационного надзора будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления лица без изоляции от общества. Также оно позволит выполнить рекомендации ЕСПЧ о необходимости оптимизации пенитенциарной системы и уменьшения количества осужденных», — прокомментировала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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