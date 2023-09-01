В Україні запроваджують новий вид покарання замість в’язниці – Мін’юст

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Закон №9185 має назву «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану».

За цим документом деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. При цьому він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але в той же час буде їхньою альтернативою.

Зазначається, що пробаційний нагляд тепер може бути застосований за злочинні діяння, передбачені окремими частинами статей Кримінального кодексу України, такі як:



умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;



перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;



умисне легке тілесне ушкодження;



побої та мордування;



домашнє насильство;



погрози вбивством;



зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;



зараження венеричною хворобою;



ненадання допомоги хворому медпрацівником;



насильницьке донорство;



експлуатація дітей;



примушування до вступу в статевий зв'язок;



порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;



ухилення від сплати аліментів;



розголошення таємниці усиновлення;



перешкоджання професійній діяльності журналістів;



грубе порушення законодавства про працю;



невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;



порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;



крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;



незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;



підроблення документів;



розголошення банківської таємниці;



незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;



за браконьєрство;



публічні заклики до вчинення теракту;



наругу над могилою;



ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;



створення або утримання місць розпусти і звідництво;



посів або вирощування снотворного маку чи конопель;



незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.



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їУ Мін’юсті уточнюють, що покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання.

Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від 1 до 5 років.

Згідно з законом, при обранні покарання у виді пробаційного нагляду суд покладає на засудженого обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім цього, на засудженого судом можуть бути покладені й інші обов'язки, зокрема:



використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;



дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;



працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);



виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;



пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.



Якщо ж засуджений вирішить, що можна не виконувати встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації — йому можуть обмежити волю на строк до трьох років. При цьому пробаційний нагляд не зможе призначатися особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.

Цитата

«Впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства. Також воно дасть змогу виконати рекомендації ЄСПЛ про необхідність оптимізації пенітенціарної системи і зменшення кількості засуджених», — прокоментувала заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

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