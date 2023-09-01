В Україні запроваджують новий вид покарання замість в’язниці – Мін’юст

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Парламент ухвалив закон, за яким окремі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Закон набере чинності через 6 місяців з дня, наступного за днем його опублікування. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України, передає УНН.

Деталі

Закон №9185 має назву «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану».

За цим документом деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. При цьому він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але в той же час буде їхньою альтернативою.
Зазначається, що пробаційний нагляд тепер може бути застосований за злочинні діяння, передбачені окремими частинами статей Кримінального кодексу України, такі як:

  • умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
  • перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
  • умисне легке тілесне ушкодження;
  • побої та мордування;
  • домашнє насильство;
  • погрози вбивством;
  • зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;
  • зараження венеричною хворобою;
  • ненадання допомоги хворому медпрацівником;
  • насильницьке донорство;
  • експлуатація дітей;
  • примушування до вступу в статевий зв'язок;
  • порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;
  • ухилення від сплати аліментів;
  • розголошення таємниці усиновлення;
  • перешкоджання професійній діяльності журналістів;
  • грубе порушення законодавства про працю;
  • невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;
  • порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;
  • крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;
  • незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;
  • підроблення документів;
  • розголошення банківської таємниці;
  • незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;
  • за браконьєрство;
  • публічні заклики до вчинення теракту;
  • наругу над могилою;
  • ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
  • створення або утримання місць розпусти і звідництво;
  • посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

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їУ Мін’юсті уточнюють, що покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання.

Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від 1 до 5 років.

Згідно з законом, при обранні покарання у виді пробаційного нагляду суд покладає на засудженого обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім цього, на засудженого судом можуть бути покладені й інші обов'язки, зокрема:

  • використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;
  • дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;
  • працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);
  • виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
  • пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

Якщо ж засуджений вирішить, що можна не виконувати встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації — йому можуть обмежити волю на строк до трьох років. При цьому пробаційний нагляд не зможе призначатися особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.

Цитата

«Впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства. Також воно дасть змогу виконати рекомендації ЄСПЛ про необхідність оптимізації пенітенціарної системи і зменшення кількості засуджених», — прокоментувала заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

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