В Україні запроваджують новий вид покарання замість в’язниці – Мін’юст
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Парламент ухвалив закон, за яким окремі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Закон набере чинності через 6 місяців з дня, наступного за днем його опублікування. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України, передає УНН.
Деталі
Закон №9185 має назву «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану».
За цим документом деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. При цьому він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але в той же час буде їхньою альтернативою.
Зазначається, що пробаційний нагляд тепер може бути застосований за злочинні діяння, передбачені окремими частинами статей Кримінального кодексу України, такі як:
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- умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
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- перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
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- умисне легке тілесне ушкодження;
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- побої та мордування;
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- домашнє насильство;
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- погрози вбивством;
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- зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;
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- зараження венеричною хворобою;
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- ненадання допомоги хворому медпрацівником;
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- насильницьке донорство;
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- експлуатація дітей;
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- примушування до вступу в статевий зв'язок;
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- порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;
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- ухилення від сплати аліментів;
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- розголошення таємниці усиновлення;
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- перешкоджання професійній діяльності журналістів;
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- грубе порушення законодавства про працю;
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- невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;
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- порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;
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- крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;
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- незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;
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- підроблення документів;
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- розголошення банківської таємниці;
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- незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;
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- за браконьєрство;
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- публічні заклики до вчинення теракту;
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- наругу над могилою;
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- ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
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- створення або утримання місць розпусти і звідництво;
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- посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
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- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
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їУ Мін’юсті уточнюють, що покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання.
Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від 1 до 5 років.
Згідно з законом, при обранні покарання у виді пробаційного нагляду суд покладає на засудженого обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Крім цього, на засудженого судом можуть бути покладені й інші обов'язки, зокрема:
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- використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;
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- дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;
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- працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);
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- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
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- пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.
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Якщо ж засуджений вирішить, що можна не виконувати встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації — йому можуть обмежити волю на строк до трьох років. При цьому пробаційний нагляд не зможе призначатися особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.
Цитата
«Впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства. Також воно дасть змогу виконати рекомендації ЄСПЛ про необхідність оптимізації пенітенціарної системи і зменшення кількості засуджених», — прокоментувала заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.
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