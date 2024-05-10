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За новим законом зможуть мобілізувати понад 25 тис. ув'язнених, але топ-корупціонери та колишні високопосадовці не зможуть ним скористатися - Шуляк

За новим законом зможуть мобілізувати понад 25 тис. ув'язнених, але топ-корупціонери та колишні високопосадовці не зможуть ним скористатися - Шуляк

Київ • УНН

 • 18233 перегляди

Топ-корупціонери, засуджені за злочини високопосадовці, колаборанти, вбивці та засуджені за сексуальне насильство не будуть мобілізовані до Збройних сил України навіть після набуття чинності законопроєкту про мобілізацію засуджених.

Топ-корупціонерів та високопосадовцям, засуджених за різні злочини, не можна буде мобілізовувати до лав Збройних сил України навіть після того, як законопроєкт про мобілізацію засуджених вступить у дію. Про те, як будуть мобілізувати засуджених та кого не можна буде призвати на службу в ефірі єдиного марафону розповіла народна депутатка, голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає кореспондент УНН.

Деталі

Шуляк нагадала, що законопроєкт дає можливість мобілізувати більше, ніж 25 тис. засуджених.

Не зможуть служити люди, які скоїли злочини проти основ безпеки країни, колаборанти, вбивці, засуджені за сексуальне насильство. Також не зможуть бути мобілізовані топ-корупціонери та ті, які на момент скоєння злочину займали особливо відповідальну посаду, - це народні депуати, прем'єр-міністр, помічники, радники тощо

- сказала вона.

Вона розповіла про механізм мобілізації засуджених. Для початку, якщо ув'язнений висловить згоду проходити службу та напише відповідну заяву, буде проведений первинний медичний огляд. Потім згоду має дати командир військової частини, який оцінить наміри людини, після того засуджений проходить ВЛК і направляються документи до суду, який має винести ухвалу. Тоді вже людину за допомогою Національної гвардії перевозять до ТЦК, де він підписує контракт та долучається до спецпідрозділу у військовій частині.

Можливо, будуть окремі військові частини, але почнуть зі спеціалізованих підрозділів. Засуджені перебуватимуть під особливим наглядом командира військової частини, будуть знаходитися на особливому обліку

- додала вона.

За її словами, ініціаторами законопроєкту виступили не тільки нардепи, але і Міністерство оборони, Мінюст та Генштаб, а на закон про мобілізацію ув'язнених очікують командири військових частин.

Кожна норма проєкту обговорювалась з військоими, оскільки ми вирішуємо їх потребу для збільшення кількості людей

- додала вона.

Нагадаємо

8 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 11079−1, який затверджує правила мобілізації деяких категорій увʼязнених до лав Сил Оборони. Тепер його мають підписати спікер парламенту та президент.

Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси27.04.24, 14:55 • 208488 переглядiв

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