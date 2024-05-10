Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
По новому закону смогут мобилизовать более 25 тыс. заключенных, но топ-коррупционеры и бывшие чиновники не смогут им воспользоваться - Шуляк
В Конституции есть над чем работать, но не во время войны - Малюська
Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале
После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции
"С помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ": СБУ задержала российского информатора
Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигаретыЭксклюзив
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По новому закону смогут мобилизовать более 25 тыс. заключенных, но топ-коррупционеры и бывшие чиновники не смогут им воспользоваться - Шуляк
Топ-коррупционеры, осужденные за преступления чиновники, коллаборационисты, убийцы и осужденные за сексуальное насилие не будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины даже после вступления в силу законопроекта о мобилизации осужденных.
В Конституции есть над чем работать, но не во время войны - Малюська
Министр юстиции Украины Денис Малюська признал, что Конституция нуждается в совершенствовании, но утверждает, что это не должно происходить во время продолжающейся войны.
Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале
Украина выступит второй в финале 68-го песенного конкурса "Евровидение", который состоится 11 мая 2024 года в Мальме, Швеция.
После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции
Президент Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая, поскольку его полномочия продлятся до избрания следующего президента, несмотря на несовершенство Конституции относительно положений о военном времени, заявил министр юстиции Денис Малюська.
"С помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ": СБУ задержала российского информатора
Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который готовился установить веб-камеру возле моста, чтобы фиксировать движение военных поездов и передавать их координаты врагу.
Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения
В Украине наблюдается значительный дефицит электроэнергии в течение большей части суток из-за масштабных повреждений электростанций, что обусловливает необходимость аварийного импорта электроэнергии из соседних стран и ограничения потребления для промышленности с 18:00 до 7:00, с потенциальными аварийными отключениями, если потребление возрастет.
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Открыто уголовное дело против и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Сокура за препятствование поставке топлива для армии во время войны.
Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы
Порноактриса Сторми Дэниелс стояла на своем во время перекрестного допроса адвокатов Трампа, поддерживая свою версию о вероятных сексуальных отношениях с бывшим президентом, несмотря на обвинения во лжи и жадности.
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, чем производители подделок набивают сигареты.
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни, заботиться о безопасности, следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно следовать в укрытие.