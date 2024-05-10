По новому закону смогут мобилизовать более 25 тыс. заключенных, но топ-коррупционеры и бывшие чиновники не смогут им воспользоваться - Шуляк

Топ-коррупционеров и чиновников, осужденных за различные преступления, нельзя будет мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины даже после того, как законопроект о мобилизации осужденных вступит в действие. О том, как будут мобилизовать осужденных и кого нельзя будет призвать на службу в эфире единого марафона рассказала народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает корреспондент УНН.

Детали

Шуляк напомнила, что законопроект дает возможность мобилизовать более 25 тыс. осужденных.

Не смогут служить люди, которые совершили преступления против основ безопасности страны, коллаборационисты, убийцы, осужденные за сексуальное насилие. Также не смогут быть мобилизованы топ-коррупционеры и те, которые на момент совершения преступления занимали особо ответственную должность, - это народные депуаты, премьер-министр, помощники, советники и т.д - сказала она.

Она рассказала о механизме мобилизации осужденных. Для начала, если заключенный выразит согласие проходить службу и напишет соответствующее заявление, будет проведен первичный медицинский осмотр. Затем согласие должен дать командир воинской части, который оценит намерения человека, после того осужденный проходит ВВК и направляются документы в суд, который должен вынести решение. Тогда уже человека с помощью Национальной гвардии перевозят в ТЦК, где он подписывает контракт и присоединяется к спецподразделению в воинской части.

Возможно, будут отдельные воинские части, но начнут со специализированных подразделений. Осужденные будут находиться под особым надзором командира воинской части, будут находиться на особом учете - добавила она.

По ее словам, инициаторами законопроекта выступили не только нардепы, но и Министерство обороны, Минюст и Генштаб, а закон о мобилизации заключенных ожидают командиры воинских частей.

Каждая норма проекта обсуждалась с военными, поскольку мы решаем их потребность для увеличения количества людей - добавила она.

Напомним

8 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект № 11079-1, который утверждает правила мобилизации некоторых категорий заключенных в ряды Сил Обороны. Теперь его должны подписать спикер парламента и президент.

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