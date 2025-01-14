Кабінет міністрів затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

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Як повідомив Мельничук, Кабмін затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, а також професійно-психологічного відбору.

Затверджено перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Також документ визначає порядок супроводження осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, Національною гвардією до ТЦК, а також відповідних підрозділів Збройних Сил до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладення контракту та проходження військової служби.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. До другого читання врахували норми, за якими скористатися умовно-достроковим звільненням не зможуть скористатися особи, які засуджені за корупційні та тяжкі злочини.