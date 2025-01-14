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Кабмин утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет

Кабмин утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет

Киев  •  УНН

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Правительство установило процедуру взятия осужденных на воинский учет и прохождения ими ВВК. Определен порядок сопровождения условно-досрочно освобожденных в ТЦК и воинские части.

Кабинет министров утвердил порядок взятия осужденных на воинский учет, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин утвердил порядок взятия осужденных на воинский учет призывников, военнообязанных, прохождения ими военно-врачебной комиссии, а также профессионально-психологического отбора.

Утвержден перечень территориальных центров комплектования и социальной поддержки, осуществляющих воинский учет лиц, освобожденных условно-досрочно.

Также документ определяет порядок сопровождения лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, Национальной гвардией в ТЦК, а также соответствующих подразделений Вооруженных Сил в специализированное подразделение воинской части для заключения контракта и прохождения военной службы.

Напомним,

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Ко второму чтению учли нормы, по которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут воспользоваться лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.

Павел Башинский

Павел Башинский

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