Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике

В армию мобилизовано 8,5 тыс. осужденных. Этот процесс продолжается, и пока не наблюдается спад в динамике. Об этом журналисту УНН заявил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов.

Мобилизация осужденных в Украине

Более 8 тысяч бывших осужденных присоединились к рядам ВСУ. На вопрос, как сейчас происходит этот процесс, и не остановился ли он, Пикалов ответил: "Нет. Добровольцы имеют свойство заканчиваться. Такая тенденция была и с началом войны. Так же и в учреждениях исполнения наказаний. Но этот процесс продолжается, я пока не вижу спада в динамике".

Пикалов отметил, что 8,5 тыс. осужденных - это результат почти за год.

"Закон был принят в мае прошлого года, а реальный процесс начался в августе", - сказал он.

"Это сложная процедура, нужно пройти прокуратуру, суд, решение, ВВК. Сейчас многое зависит от подразделений. Осужденные уже избирательны, куда попало не хотят идти служить. У них уже есть определенные запросы", - сказал Пикалов.

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Ситуация с тюрьмами в Украине: после войны может быть всплеск преступности

Пикалов отметил, что в Украине не все тюрьмы функционируют.

"У нас есть законсервированные… У нас существенно уменьшилось количество спецконтингента. Это происходит постепенно. Учитывая декриминализацию определенных правонарушений, "закон Савченко". Плюс, с началом российской агрессии в 2014 году по состоянию на сейчас потеряно 34 учреждения, большая часть которых вместе с контингентом", - рассказал Пикалов.

Он напомнил, что 8,5 тыс. осужденных пошли воевать, освободились из учреждений.

"То есть, у нас понемногу уменьшается количество спецконтингента. Но война когда-нибудь закончится, и мы прогнозируем, что количество будет расти, поэтому мы не можем сейчас все распродать, раздать. Мы консервируем, немного поддерживаем. Мы должны понимать, что если будет всплеск, а мировая история говорит о том, что после любой войны происходит всплеск преступности, мы должны быть к этому готовы", - сказал Пикалов.

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Дополнение

8 мая 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. До второго чтения были учтены нормы, согласно которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы, 17 мая 2024 года.

Народный депутат Елена Шуляк заявляла, что это решение дает возможность мобилизовать более 25 тыс. осуждённых.

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