МО України нагадало алгоритм повернення військовослужбовців із СЗЧ
Київ • УНН
Міноборони України опублікувало відеороз'яснення щодо повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини. Військові юристи детально пояснюють процедуру та правові наслідки, а також наголошують на кримінальній відповідальності за СЗЧ.
У Міністерстві оборони України оприлюднили відео з роз’ясненням алгоритму повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ), передає УНН.
Деталі
У відеоролику військові юристи покроково пояснюють, як відбувається процедура повернення, які дії необхідно здійснити та які правові наслідки чекають на військовослужбовців у разі невиконання вимог.
У МО України наголосили, що самовільне залишення частини є серйозним правопорушенням, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Водночас для тих, хто повертається добровільно, існує передбачений законом порядок врегулювання статусу.
Відео з детальним роз’ясненням доступне на офіційних ресурсах Міністерства оборони.
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13177, що продовжує термін добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.
У березні 2025 року ДБР повідомляло, що на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців за час дії закону про СЗЧ.