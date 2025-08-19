МО України нагадало алгоритм повернення військовослужбовців із СЗЧ

$41.260.08
Ексклюзив
09:27 • 2022 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 29998 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 33280 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 50773 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 70778 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 52163 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 38850 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 42264 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 111009 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51671 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед ним19 серпня, 02:57
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 1998 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 110972 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 106058 перегляди
Володимир Зеленський
Оксен Лісовий
Руслан Стефанчук
Олексій Гончаренко
Джо Байден
Україна
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Швейцарія
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"18 серпня, 17:45
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів 16 серпня, 07:05
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
TikTok
Поїзд
Крилата ракета

МО України нагадало алгоритм повернення військовослужбовців із СЗЧ

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Міноборони України опублікувало відеороз'яснення щодо повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини. Військові юристи детально пояснюють процедуру та правові наслідки, а також наголошують на кримінальній відповідальності за СЗЧ.

МО України нагадало алгоритм повернення військовослужбовців із СЗЧ

У Міністерстві оборони України оприлюднили відео з роз’ясненням алгоритму повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ), передає УНН.

Деталі

У відеоролику військові юристи покроково пояснюють, як відбувається процедура повернення, які дії необхідно здійснити та які правові наслідки чекають на військовослужбовців у разі невиконання вимог.

У МО України наголосили, що самовільне залишення частини є серйозним правопорушенням, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Водночас для тих, хто повертається добровільно, існує передбачений законом порядок врегулювання статусу.

Відео з детальним роз’ясненням доступне на офіційних ресурсах Міністерства оборони.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13177, що продовжує термін добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.

У березні 2025 року ДБР повідомляло, що на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців за час дії закону про СЗЧ.

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Збройні сили України