МО Украины напомнило алгоритм возвращения военнослужащих из СОЧ

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 290 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 5706 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 37778 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 38493 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 55601 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 75364 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 55877 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 40970 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43316 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 115645 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
37%
750мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 32791 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 37393 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 51128 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 44107 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 45572 просмотра
публикации
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 292 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 5710 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 46204 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 51744 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 115658 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Александр Усик
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 44668 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 34750 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 93099 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 83271 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 115009 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
COVID-19
Доллар США

МО Украины напомнило алгоритм возвращения военнослужащих из СОЧ

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Минобороны Украины опубликовало видеоразъяснение по возвращению военнослужащих из самовольного оставления части. Военные юристы подробно объясняют процедуру и правовые последствия, а также подчеркивают уголовную ответственность за СОЧ.

МО Украины напомнило алгоритм возвращения военнослужащих из СОЧ

В Министерстве обороны Украины обнародовали видео с разъяснением алгоритма возвращения военнослужащих из самовольного оставления части (СОЧ), передает УНН.

Детали

В видеоролике военные юристы пошагово объясняют, как происходит процедура возвращения, какие действия необходимо совершить и какие правовые последствия ждут военнослужащих в случае невыполнения требований.

В МО Украины подчеркнули, что самовольное оставление части является серьезным правонарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. В то же время для тех, кто возвращается добровольно, существует предусмотренный законом порядок урегулирования статуса.

Видео с подробным разъяснением доступно на официальных ресурсах Министерства обороны.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа 2025 года.

В марте 2025 года ГБР сообщало, что на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих за время действия закона о СОЧ.

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины