МО Украины напомнило алгоритм возвращения военнослужащих из СОЧ
Киев • УНН
Минобороны Украины опубликовало видеоразъяснение по возвращению военнослужащих из самовольного оставления части. Военные юристы подробно объясняют процедуру и правовые последствия, а также подчеркивают уголовную ответственность за СОЧ.
В Министерстве обороны Украины обнародовали видео с разъяснением алгоритма возвращения военнослужащих из самовольного оставления части (СОЧ), передает УНН.
Детали
В видеоролике военные юристы пошагово объясняют, как происходит процедура возвращения, какие действия необходимо совершить и какие правовые последствия ждут военнослужащих в случае невыполнения требований.
В МО Украины подчеркнули, что самовольное оставление части является серьезным правонарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. В то же время для тех, кто возвращается добровольно, существует предусмотренный законом порядок урегулирования статуса.
Видео с подробным разъяснением доступно на официальных ресурсах Министерства обороны.
Напомним
Верховная Рада Украины приняла законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа 2025 года.
В марте 2025 года ГБР сообщало, что на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих за время действия закона о СОЧ.