Міжнародний календар матчів ФІФА зазнав змін
Київ • УНН
ФІФА оновила Міжнародний календар матчів на 4-8 років, скасувавши вересневі та жовтневі перерви для збірних. Новий графік передбачає лише двотижневу перерву у вересні-жовтні 2026 року.
Зміниться графік відпочинку національних збірних, зокрема не буде перерви у вересні та жовтні, передає УНН із посиланням на Inside FIFA та Сalcio.
Деталі
ФІФА оголосило Міжнародний календар матчів (IMC) на період 4-8 років.
Починаючи з наступного сезону будуть серйозні зміни у розкладі матчів.
FIFA вирішила, що у вересні та жовтні більше не буде канікул. Пропонується лише двотижнева перерва у датах з 21 вересня по 6 жовтня 2026 року.
Як пояснили у організації: метою є створення футбольного календаря, який "відповідатиме" сучасним потребам. Також піклуються про те, щоб гравці краще були підготоволені. Йдеться такожм про стимул і можливості для виявлення та розвитку талантів.
