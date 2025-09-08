$41.220.13
Ексклюзив
08:37 • 226 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 5506 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 14939 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 29576 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 54327 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 71076 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 77860 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 116260 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 98013 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54427 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 116262 перегляди
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 116262 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
6 вересня, 06:10 • 98016 перегляди
Міжнародний календар матчів ФІФА зазнав змін

Київ • УНН

 • 64 перегляди

ФІФА оновила Міжнародний календар матчів на 4-8 років, скасувавши вересневі та жовтневі перерви для збірних. Новий графік передбачає лише двотижневу перерву у вересні-жовтні 2026 року.

Міжнародний календар матчів ФІФА зазнав змін

Зміниться графік відпочинку національних збірних, зокрема не буде перерви у вересні та жовтні, передає УНН із посиланням на Inside FIFA та Сalcio.

Деталі

ФІФА оголосило Міжнародний календар матчів (IMC) на період 4-8 років.

Починаючи з наступного сезону будуть серйозні зміни у розкладі матчів.

FIFA вирішила, що у вересні та жовтні більше не буде канікул. Пропонується лише двотижнева перерва у датах з 21 вересня по 6 жовтня 2026 року.

Як пояснили у організації: метою є створення футбольного календаря, який "відповідатиме" сучасним потребам. Також піклуються про те, щоб гравці краще були підготоволені. Йдеться такожм про стимул і можливості для виявлення та розвитку талантів. 

Нагадаємо

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив проти проведення матчів іспанської Ла-ліги та італійської Серії А за межами Європи. 

УНН передавав про підготовку збірної України з футболу до матчу Францією у Вроцлаві.

У червні 2025 року стало відомо, що московський "локомотив" отримав трансферний бан на три роки за відмову виплачувати компенсацію ФК "Маріуполь" за трансфер зрадника Марка Рене Мампассі.

Ігор Тележніков

Спорт
УЄФА
Франція
Європа