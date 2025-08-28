$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 3268 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 30099 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 58767 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 59346 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 92359 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 68298 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 76783 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 196959 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90740 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55323 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
Президент УЄФА: матчі Прімера та Серії А за межами Європи - "не є гарною справою"

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив проти проведення матчів іспанської Ла-ліги та італійської Серії А за межами Європи. Він вважає, що європейські команди мають грати в Європі для своїх вболівальників.

Президент УЄФА: матчі Прімера та Серії А за межами Європи - "не є гарною справою"
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin

Поки клуби з Барселони та Мілану мають намір відправитися на інші континенти для проведення матчів своїх ліг, найвпливовіший футбольний чиновник Європи Александар Чеферін оголосив категоричну незгоду. Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Президент УЄФА Александар Чеферін висловив заперечення щодо планів іспанської та італійської футбольних керівників, представити топ-клуби на кшталт "Мілану" та "Барселони" на інших футбольних ринках, - наприклад, в Австралії та США.

Чиновник заявив, що "єропейські команди повинні грати в Європі, тому що їхні вболівальники живуть у Європі".

Це чудова традиція

- наголосив Чеферін. 

Президент УЄФА пообіцяв наступне:

Ми також проведемо це обговорення з ФІФА та всіма асоціаціями, бо я вважаю, що це не є гарною справою

- зазначив Чеферін.

Нагадаємо

Мадридський "Реал" категорично відхилив плани провести матч Ла Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" в Маямі. Клуб вважає, що це створить неприйнятний прецедент, який матиме серйозні наслідки для футболу.

Ігор Тележніков

СпортНовини Світу
УЄФА
UEFA Grassroots Awards
Австралія
Європа
Сполучені Штати Америки