Президент УЄФА: матчі Прімера та Серії А за межами Європи - "не є гарною справою"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin

Поки клуби з Барселони та Мілану мають намір відправитися на інші континенти для проведення матчів своїх ліг, найвпливовіший футбольний чиновник Європи Александар Чеферін оголосив категоричну незгоду. Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Президент УЄФА Александар Чеферін висловив заперечення щодо планів іспанської та італійської футбольних керівників, представити топ-клуби на кшталт "Мілану" та "Барселони" на інших футбольних ринках, - наприклад, в Австралії та США.

Чиновник заявив, що "єропейські команди повинні грати в Європі, тому що їхні вболівальники живуть у Європі".

Це чудова традиція - наголосив Чеферін.

Президент УЄФА пообіцяв наступне:

Ми також проведемо це обговорення з ФІФА та всіма асоціаціями, бо я вважаю, що це не є гарною справою - зазначив Чеферін.

Нагадаємо

Мадридський "Реал" категорично відхилив плани провести матч Ла Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" в Маямі. Клуб вважає, що це створить неприйнятний прецедент, який матиме серйозні наслідки для футболу.