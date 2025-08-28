Президент УЕФА: матчи Примеры и Серии А за пределами Европы – «не очень хорошее дело»

Президент УЕФА Александер Чеферин

Пока клубы из Барселоны и Милана намерены отправиться на другие континенты для проведения матчей своих лиг, самый влиятельный футбольный чиновник Европы Александр Чеферин объявил категорическое несогласие. Передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил возражения относительно планов испанских и итальянских футбольных руководителей представить топ-клубы вроде "Милана" и "Барселоны" на других футбольных рынках, - например, в Австралии и США.

Чиновник заявил, что "европейские команды должны играть в Европе, потому что их болельщики живут в Европе".

Это замечательная традиция - подчеркнул Чеферин.

Президент УЕФА пообещал следующее:

Мы также проведем это обсуждение с ФИФА и всеми ассоциациями, потому что я считаю, что это нехорошо - отметил Чеферин.

Напомним

Мадридский "Реал" категорически отклонил планы провести матч Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Барселоной" в Майами. Клуб считает, что это создаст неприемлемый прецедент, который будет иметь серьезные последствия для футбола.