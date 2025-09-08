Международный календарь матчей ФИФА претерпел изменения
Киев • УНН
ФИФА обновила Международный календарь матчей на 4-8 лет, отменив сентябрьские и октябрьские перерывы для сборных. Новый график предусматривает лишь двухнедельный перерыв в сентябре-октябре 2026 года.
Изменится график отдыха национальных сборных, в частности, не будет перерыва в сентябре и октябре, передает УНН со ссылкой на Inside FIFA и Calcio.
Детали
ФИФА объявила Международный календарь матчей (IMC) на период 4-8 лет.
Начиная со следующего сезона будут серьезные изменения в расписании матчей.
FIFA решила, что в сентябре и октябре больше не будет каникул. Предлагается только двухнедельный перерыв в датах с 21 сентября по 6 октября 2026 года.
Как объяснили в организации: целью является создание футбольного календаря, который "будет отвечать" современным потребностям. Также заботятся о том, чтобы игроки лучше были подготовлены. Речь идет также о стимуле и возможностях для выявления и развития талантов.
