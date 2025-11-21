Міжнародний день протидії булінгу, День без музики, Всесвітній день таблиці множення: свята 21 листопада

$42.090.00
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:07 • 7304 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
01:12 • 5302 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 12826 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 17947 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 18258 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 27740 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 44988 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37616 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 58358 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Зустріч Зеленського із фракцією "Слуга народу" завершилася20 листопада, 20:00 • 12992 перегляди
План завершення війни між Україною та росією прийнятний для обох сторін - Білий дім20 листопада, 21:03 • 5876 перегляди
СБУ затримала інформаторку гру рф, яка коригувала російські бомбардування Лимана20 листопада, 22:52 • 4718 перегляди
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 6834 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США04:00 • 6028 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 44342 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 58362 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 65262 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 67383 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 67442 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Франція
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 31188 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 45393 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 67579 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 64014 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 64870 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Міжнародний день протидії булінгу, День без музики, Всесвітній день таблиці множення: свята 21 листопада

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Сьогодні, 21 листопада, світ відзначає Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день таблиці множення, День без музики, Всесвітній день телебачення та Всесвітній день вітань. Ці події мають на меті вирішення нагальних проблем, популяризацію знань та привернення уваги до важливих аспектів життя.

Міжнародний день протидії булінгу, День без музики, Всесвітній день таблиці множення: свята 21 листопада

Сьогодні, 21 листопада, у світі відзначають Міжнародний день протидії булінгу, День без музики та Всесвітній день таблиці множення, пише УНН

Міжнародний день протидії булінгу

Міжнародний день протидії булінгу відзначають щороку у третю пʼятницю листопада. Це глобальна ініціатива, що відзначається двічі на рік, у лютому та листопаді, з метою вирішення нагальної проблеми булінгу серед дітей, підлітків і навіть дорослих. Цей день слугує платформою для об’єднання громад, шкіл, робочих місць та окремих осіб проти переслідувань і булінгу в усіх його формах. 

Міжнародний день протидії булінгу бере свій початок від дій двох 12-класників з Нової Шотландії, Тревіса Прайса та Девіда Шепарда. Вони виступили проти булінгу, коли їхнього однокласника висміяли за те, що він носив рожеву сорочку. На знак солідарності вони придбали 50 рожевих сорочок і закликали своїх однокласників одягнути їх, створивши "рожеве море" на підтримку учня, над яким знущалися. Цей акт доброти та єдності привернув увагу не лише в Канаді, але й у США та інших країнах. Наступного року ініціатива набула міжнародного розголосу.

Щодня мінімум двоє дітей стають жертвами булінгу в закладах освіти - аналітика07.11.25, 10:14 • 3150 переглядiв

Всесвітній день таблиці множення

Щорічно восени святкують Всесвітній день таблиці множення. Відзначати це математичне свято почали з 2010 року, щороку дата змінюється, визначається організатором. Всесвітній день таблиці множення – це свято математики, свято знань та допитливості, це чудова нагода для дітей та вчителів у цікавий й урочистий спосіб навчатися й розважатися.

Основна мета цієї події – популяризувати цікаві форми вивчення математики та заохотити учнів пригадати таблицю множення у ігровий та незвичний спосіб.

Українські учні за кордоном уперше зможуть брати участь у Всеукраїнських олімпіадах22.10.25, 16:06 • 2432 перегляди

День без музики

Кожного року 21 листопада відзначається День без музики. Це неофіційне свято, котре заснував у 2005 році шотландський музичний продюсер та музикант Білл Драммонд, колишній учасник гурту KLF. День присвячений приверненню уваги до девальвації музики як виду мистецтва через її бездумне і повсюдне використання в сучасному суспільстві. Ідея полягає в тому, щоб провести день без музики, розмірковуючи про її значення та наші стосунки з нею.

Білл Драммонд започаткував День без музики у 2005 році, щоб звернути увагу на здешевлення музики та її бездумне використання в сучасному суспільстві. З давніх часів музика високо цінувалася, а шедеври класичних музикантів залишаються популярними і сьогодні. Однак сучасне сприйняття музики змінилося, зробивши її всюдисущою, а іноді навіть такою, що не сприймається як музика. Ініціатива Драммонда полягала в тому, щоб провести день без музики, розмірковуючи над тим, яку музику він хотів би слухати, а яку – уникати.

Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12.11.25, 07:57 • 95211 переглядiв

Всесвітній день телебачення

21 листопада кожного року весь світ відзначає Всесвітній день телебачення. Подію заснувала Організація Об’єднаних Націй 17 грудня 1996 року. Дата святкування обрана з поваги до дня здійснення першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН, а саме 21-22 листопада 1996 року. 

Всесвітній день телебачення має таку місію: інформування суспільства про роль ТБ у просуванні розвитку та миру. Організація Об’єднаних Націй закликає увесь світ 21 листопада обмінюватися телепередачами, які присвячені проблемам миру, соціального й економічного розвитку, безпеки та популяризації культури, і, звісно ж, не розповсюджувати антигуманні й нетерпимі матеріали.

Контент Disney повертається на YouTube TV15.11.25, 10:44 • 3355 переглядiв

Всесвітній день вітань

Щорічно 21 листопада відзначається Всесвітній день вітань. Свято започаткували американські брати Брайан і Майкл Маккомак у 1973 році. Вітальну акцію брати придумали в знак протесту проти "холодної війни" та міжнародної напруги, яка пригнічувала людей і робила їх ворожими одне до одного. Брати Маккомак розіслали листи з привітаннями у різні кінці планети. Кожен, хто бажає взяти участь в ініціативі, повинен також привітати як мінімум десятьох незнайомців або написати дружнього листа. 

Павло Башинський

СуспільствоКультура
Музикант
Організація Об'єднаних Націй
Канада
Сполучені Штати Америки