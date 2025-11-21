Міжнародний день протидії булінгу, День без музики, Всесвітній день таблиці множення: свята 21 листопада

Сьогодні, 21 листопада, у світі відзначають Міжнародний день протидії булінгу, День без музики та Всесвітній день таблиці множення, пише УНН.

Міжнародний день протидії булінгу

Міжнародний день протидії булінгу відзначають щороку у третю пʼятницю листопада. Це глобальна ініціатива, що відзначається двічі на рік, у лютому та листопаді, з метою вирішення нагальної проблеми булінгу серед дітей, підлітків і навіть дорослих. Цей день слугує платформою для об’єднання громад, шкіл, робочих місць та окремих осіб проти переслідувань і булінгу в усіх його формах.

Міжнародний день протидії булінгу бере свій початок від дій двох 12-класників з Нової Шотландії, Тревіса Прайса та Девіда Шепарда. Вони виступили проти булінгу, коли їхнього однокласника висміяли за те, що він носив рожеву сорочку. На знак солідарності вони придбали 50 рожевих сорочок і закликали своїх однокласників одягнути їх, створивши "рожеве море" на підтримку учня, над яким знущалися. Цей акт доброти та єдності привернув увагу не лише в Канаді, але й у США та інших країнах. Наступного року ініціатива набула міжнародного розголосу.

Щодня мінімум двоє дітей стають жертвами булінгу в закладах освіти - аналітика

Всесвітній день таблиці множення

Щорічно восени святкують Всесвітній день таблиці множення. Відзначати це математичне свято почали з 2010 року, щороку дата змінюється, визначається організатором. Всесвітній день таблиці множення – це свято математики, свято знань та допитливості, це чудова нагода для дітей та вчителів у цікавий й урочистий спосіб навчатися й розважатися.

Основна мета цієї події – популяризувати цікаві форми вивчення математики та заохотити учнів пригадати таблицю множення у ігровий та незвичний спосіб.

Українські учні за кордоном уперше зможуть брати участь у Всеукраїнських олімпіадах

День без музики

Кожного року 21 листопада відзначається День без музики. Це неофіційне свято, котре заснував у 2005 році шотландський музичний продюсер та музикант Білл Драммонд, колишній учасник гурту KLF. День присвячений приверненню уваги до девальвації музики як виду мистецтва через її бездумне і повсюдне використання в сучасному суспільстві. Ідея полягає в тому, щоб провести день без музики, розмірковуючи про її значення та наші стосунки з нею.

Білл Драммонд започаткував День без музики у 2005 році, щоб звернути увагу на здешевлення музики та її бездумне використання в сучасному суспільстві. З давніх часів музика високо цінувалася, а шедеври класичних музикантів залишаються популярними і сьогодні. Однак сучасне сприйняття музики змінилося, зробивши її всюдисущою, а іноді навіть такою, що не сприймається як музика. Ініціатива Драммонда полягала в тому, щоб провести день без музики, розмірковуючи над тим, яку музику він хотів би слухати, а яку – уникати.

Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування

Всесвітній день телебачення

21 листопада кожного року весь світ відзначає Всесвітній день телебачення. Подію заснувала Організація Об’єднаних Націй 17 грудня 1996 року. Дата святкування обрана з поваги до дня здійснення першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН, а саме 21-22 листопада 1996 року.

Всесвітній день телебачення має таку місію: інформування суспільства про роль ТБ у просуванні розвитку та миру. Організація Об’єднаних Націй закликає увесь світ 21 листопада обмінюватися телепередачами, які присвячені проблемам миру, соціального й економічного розвитку, безпеки та популяризації культури, і, звісно ж, не розповсюджувати антигуманні й нетерпимі матеріали.

Контент Disney повертається на YouTube TV

Всесвітній день вітань

Щорічно 21 листопада відзначається Всесвітній день вітань. Свято започаткували американські брати Брайан і Майкл Маккомак у 1973 році. Вітальну акцію брати придумали в знак протесту проти "холодної війни" та міжнародної напруги, яка пригнічувала людей і робила їх ворожими одне до одного. Брати Маккомак розіслали листи з привітаннями у різні кінці планети. Кожен, хто бажає взяти участь в ініціативі, повинен також привітати як мінімум десятьох незнайомців або написати дружнього листа.