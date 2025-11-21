Міжнародний день протидії булінгу, День без музики, Всесвітній день таблиці множення: свята 21 листопада
Київ • УНН
Сьогодні, 21 листопада, світ відзначає Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день таблиці множення, День без музики, Всесвітній день телебачення та Всесвітній день вітань. Ці події мають на меті вирішення нагальних проблем, популяризацію знань та привернення уваги до важливих аспектів життя.
Міжнародний день протидії булінгу
Міжнародний день протидії булінгу відзначають щороку у третю пʼятницю листопада. Це глобальна ініціатива, що відзначається двічі на рік, у лютому та листопаді, з метою вирішення нагальної проблеми булінгу серед дітей, підлітків і навіть дорослих. Цей день слугує платформою для об’єднання громад, шкіл, робочих місць та окремих осіб проти переслідувань і булінгу в усіх його формах.
Міжнародний день протидії булінгу бере свій початок від дій двох 12-класників з Нової Шотландії, Тревіса Прайса та Девіда Шепарда. Вони виступили проти булінгу, коли їхнього однокласника висміяли за те, що він носив рожеву сорочку. На знак солідарності вони придбали 50 рожевих сорочок і закликали своїх однокласників одягнути їх, створивши "рожеве море" на підтримку учня, над яким знущалися. Цей акт доброти та єдності привернув увагу не лише в Канаді, але й у США та інших країнах. Наступного року ініціатива набула міжнародного розголосу.
Всесвітній день таблиці множення
Щорічно восени святкують Всесвітній день таблиці множення. Відзначати це математичне свято почали з 2010 року, щороку дата змінюється, визначається організатором. Всесвітній день таблиці множення – це свято математики, свято знань та допитливості, це чудова нагода для дітей та вчителів у цікавий й урочистий спосіб навчатися й розважатися.
Основна мета цієї події – популяризувати цікаві форми вивчення математики та заохотити учнів пригадати таблицю множення у ігровий та незвичний спосіб.
День без музики
Кожного року 21 листопада відзначається День без музики. Це неофіційне свято, котре заснував у 2005 році шотландський музичний продюсер та музикант Білл Драммонд, колишній учасник гурту KLF. День присвячений приверненню уваги до девальвації музики як виду мистецтва через її бездумне і повсюдне використання в сучасному суспільстві. Ідея полягає в тому, щоб провести день без музики, розмірковуючи про її значення та наші стосунки з нею.
Білл Драммонд започаткував День без музики у 2005 році, щоб звернути увагу на здешевлення музики та її бездумне використання в сучасному суспільстві. З давніх часів музика високо цінувалася, а шедеври класичних музикантів залишаються популярними і сьогодні. Однак сучасне сприйняття музики змінилося, зробивши її всюдисущою, а іноді навіть такою, що не сприймається як музика. Ініціатива Драммонда полягала в тому, щоб провести день без музики, розмірковуючи над тим, яку музику він хотів би слухати, а яку – уникати.
Всесвітній день телебачення
21 листопада кожного року весь світ відзначає Всесвітній день телебачення. Подію заснувала Організація Об’єднаних Націй 17 грудня 1996 року. Дата святкування обрана з поваги до дня здійснення першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН, а саме 21-22 листопада 1996 року.
Всесвітній день телебачення має таку місію: інформування суспільства про роль ТБ у просуванні розвитку та миру. Організація Об’єднаних Націй закликає увесь світ 21 листопада обмінюватися телепередачами, які присвячені проблемам миру, соціального й економічного розвитку, безпеки та популяризації культури, і, звісно ж, не розповсюджувати антигуманні й нетерпимі матеріали.
Всесвітній день вітань
Щорічно 21 листопада відзначається Всесвітній день вітань. Свято започаткували американські брати Брайан і Майкл Маккомак у 1973 році. Вітальну акцію брати придумали в знак протесту проти "холодної війни" та міжнародної напруги, яка пригнічувала людей і робила їх ворожими одне до одного. Брати Маккомак розіслали листи з привітаннями у різні кінці планети. Кожен, хто бажає взяти участь в ініціативі, повинен також привітати як мінімум десятьох незнайомців або написати дружнього листа.