Международный день борьбы с буллингом, День без музыки, Всемирный день таблицы умножения: праздники 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в мире отмечают Международный день противодействия буллингу, День без музыки и Всемирный день таблицы умножения, пишет УНН.

Международный день противодействия буллингу

Международный день противодействия буллингу отмечают ежегодно в третью пятницу ноября. Это глобальная инициатива, отмечаемая дважды в год, в феврале и ноябре, с целью решения насущной проблемы буллинга среди детей, подростков и даже взрослых. Этот день служит платформой для объединения общин, школ, рабочих мест и отдельных лиц против преследований и буллинга во всех его формах.

Международный день противодействия буллингу берет свое начало от действий двух 12-классников из Новой Шотландии, Трэвиса Прайса и Дэвида Шепарда. Они выступили против буллинга, когда их одноклассника высмеяли за то, что он носил розовую рубашку. В знак солидарности они приобрели 50 розовых рубашек и призвали своих одноклассников надеть их, создав "розовое море" в поддержку ученика, над которым издевались. Этот акт доброты и единства привлек внимание не только в Канаде, но и в США и других странах. В следующем году инициатива получила международную огласку.

Ежедневно минимум двое детей становятся жертвами буллинга в учебных заведениях - аналитика

Всемирный день таблицы умножения

Ежегодно осенью празднуют Всемирный день таблицы умножения. Отмечать этот математический праздник начали с 2010 года, ежегодно дата меняется, определяется организатором. Всемирный день таблицы умножения – это праздник математики, праздник знаний и любознательности, это прекрасная возможность для детей и учителей в интересный и торжественный способ учиться и развлекаться.

Основная цель этого события – популяризировать интересные формы изучения математики и поощрить учеников вспомнить таблицу умножения в игровой и необычный способ.

Украинские ученики за границей впервые смогут участвовать во Всеукраинских олимпиадах

День без музыки

Каждый год 21 ноября отмечается День без музыки. Это неофициальный праздник, который основал в 2005 году шотландский музыкальный продюсер и музыкант Билл Драммонд, бывший участник группы KLF. День посвящен привлечению внимания к девальвации музыки как вида искусства из-за ее бездумного и повсеместного использования в современном обществе. Идея заключается в том, чтобы провести день без музыки, размышляя о ее значении и наших отношениях с ней.

Билл Драммонд учредил День без музыки в 2005 году, чтобы обратить внимание на удешевление музыки и ее бездумное использование в современном обществе. С давних времен музыка высоко ценилась, а шедевры классических музыкантов остаются популярными и сегодня. Однако современное восприятие музыки изменилось, сделав ее вездесущей, а иногда даже такой, что не воспринимается как музыка. Инициатива Драммонда заключалась в том, чтобы провести день без музыки, размышляя над тем, какую музыку он хотел бы слушать, а какую – избегать.

Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос

Всемирный день телевидения

21 ноября каждого года весь мир отмечает Всемирный день телевидения. Событие учредила Организация Объединенных Наций 17 декабря 1996 года. Дата празднования выбрана из уважения к дню проведения первого Всемирного телевизионного форума ООН, а именно 21-22 ноября 1996 года.

Всемирный день телевидения имеет такую миссию: информирование общества о роли ТВ в продвижении развития и мира. Организация Объединенных Наций призывает весь мир 21 ноября обмениваться телепередачами, которые посвящены проблемам мира, социального и экономического развития, безопасности и популяризации культуры, и, конечно же, не распространять антигуманные и нетерпимые материалы.

Контент Disney возвращается на YouTube TV

Всемирный день приветствий

Ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. Праздник учредили американские братья Брайан и Майкл Маккормак в 1973 году. Приветственную акцию братья придумали в знак протеста против "холодной войны" и международной напряженности, которая угнетала людей и делала их враждебными друг к другу. Братья Маккормак разослали письма с приветствиями в разные концы планеты. Каждый, кто желает принять участие в инициативе, должен также поприветствовать как минимум десятерых незнакомцев или написать дружеское письмо.