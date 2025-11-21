Международный день борьбы с буллингом, День без музыки, Всемирный день таблицы умножения: праздники 21 ноября

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6200 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10045 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13032 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20567 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27515 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39842 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22426 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24865 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25219 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22452 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6216 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13044 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22957 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39847 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58816 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6360 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26346 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39308 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53181 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75016 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Международный день борьбы с буллингом, День без музыки, Всемирный день таблицы умножения: праздники 21 ноября

Киев • УНН

 • 3546 просмотра

Сегодня, 21 ноября, мир отмечает Международный день борьбы с буллингом, Всемирный день таблицы умножения, День без музыки, Всемирный день телевидения и Всемирный день приветствий. Эти события призваны решать насущные проблемы, популяризировать знания и привлекать внимание к важным аспектам жизни.

Международный день борьбы с буллингом, День без музыки, Всемирный день таблицы умножения: праздники 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в мире отмечают Международный день противодействия буллингу, День без музыки и Всемирный день таблицы умножения, пишет УНН

Международный день противодействия буллингу

Международный день противодействия буллингу отмечают ежегодно в третью пятницу ноября. Это глобальная инициатива, отмечаемая дважды в год, в феврале и ноябре, с целью решения насущной проблемы буллинга среди детей, подростков и даже взрослых. Этот день служит платформой для объединения общин, школ, рабочих мест и отдельных лиц против преследований и буллинга во всех его формах. 

Международный день противодействия буллингу берет свое начало от действий двух 12-классников из Новой Шотландии, Трэвиса Прайса и Дэвида Шепарда. Они выступили против буллинга, когда их одноклассника высмеяли за то, что он носил розовую рубашку. В знак солидарности они приобрели 50 розовых рубашек и призвали своих одноклассников надеть их, создав "розовое море" в поддержку ученика, над которым издевались. Этот акт доброты и единства привлек внимание не только в Канаде, но и в США и других странах. В следующем году инициатива получила международную огласку.

Ежедневно минимум двое детей становятся жертвами буллинга в учебных заведениях - аналитика07.11.25, 10:14 • 3157 просмотров

Всемирный день таблицы умножения

Ежегодно осенью празднуют Всемирный день таблицы умножения. Отмечать этот математический праздник начали с 2010 года, ежегодно дата меняется, определяется организатором. Всемирный день таблицы умножения – это праздник математики, праздник знаний и любознательности, это прекрасная возможность для детей и учителей в интересный и торжественный способ учиться и развлекаться.

Основная цель этого события – популяризировать интересные формы изучения математики и поощрить учеников вспомнить таблицу умножения в игровой и необычный способ.

Украинские ученики за границей впервые смогут участвовать во Всеукраинских олимпиадах22.10.25, 16:06 • 2433 просмотра

День без музыки

Каждый год 21 ноября отмечается День без музыки. Это неофициальный праздник, который основал в 2005 году шотландский музыкальный продюсер и музыкант Билл Драммонд, бывший участник группы KLF. День посвящен привлечению внимания к девальвации музыки как вида искусства из-за ее бездумного и повсеместного использования в современном обществе. Идея заключается в том, чтобы провести день без музыки, размышляя о ее значении и наших отношениях с ней.

Билл Драммонд учредил День без музыки в 2005 году, чтобы обратить внимание на удешевление музыки и ее бездумное использование в современном обществе. С давних времен музыка высоко ценилась, а шедевры классических музыкантов остаются популярными и сегодня. Однако современное восприятие музыки изменилось, сделав ее вездесущей, а иногда даже такой, что не воспринимается как музыка. Инициатива Драммонда заключалась в том, чтобы провести день без музыки, размышляя над тем, какую музыку он хотел бы слушать, а какую – избегать.

Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12.11.25, 07:57 • 95213 просмотров

Всемирный день телевидения

21 ноября каждого года весь мир отмечает Всемирный день телевидения. Событие учредила Организация Объединенных Наций 17 декабря 1996 года. Дата празднования выбрана из уважения к дню проведения первого Всемирного телевизионного форума ООН, а именно 21-22 ноября 1996 года. 

Всемирный день телевидения имеет такую миссию: информирование общества о роли ТВ в продвижении развития и мира. Организация Объединенных Наций призывает весь мир 21 ноября обмениваться телепередачами, которые посвящены проблемам мира, социального и экономического развития, безопасности и популяризации культуры, и, конечно же, не распространять антигуманные и нетерпимые материалы.

Контент Disney возвращается на YouTube TV15.11.25, 10:44 • 3361 просмотр

Всемирный день приветствий

Ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. Праздник учредили американские братья Брайан и Майкл Маккормак в 1973 году. Приветственную акцию братья придумали в знак протеста против "холодной войны" и международной напряженности, которая угнетала людей и делала их враждебными друг к другу. Братья Маккормак разослали письма с приветствиями в разные концы планеты. Каждый, кто желает принять участие в инициативе, должен также поприветствовать как минимум десятерых незнакомцев или написать дружеское письмо. 

Павел Башинский

ОбществоКультура
Музыкант
Организация Объединенных Наций
Канада
Соединённые Штаты