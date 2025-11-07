ukenru
09:48 • 4104 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
09:46 • 7436 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
07:19 • 16189 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 18927 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 24420 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 26675 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 31541 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
6 ноября, 14:11 • 63656 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57843 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37783 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Ежедневно минимум двое детей становятся жертвами буллинга в учебных заведениях - аналитика

Киев • УНН

 • 948 просмотра

В Украине ежедневно по меньшей мере два ребенка становятся жертвами буллинга в учебных заведениях, согласно официальным данным. За девять месяцев текущего года Нацполиция зафиксировала 210 обращений о травле.

Ежедневно минимум двое детей становятся жертвами буллинга в учебных заведениях - аналитика

Ежедневно по меньшей мере двое детей становятся жертвами буллинга в украинских учебных заведениях, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

По меньшей мере двое детей ежедневно становятся жертвами буллинга в учебных заведениях

- свидетельствуют данные сервиса.

И это, как отмечается, довольно оптимистичный сценарий - ведь речь идет только о случаях, когда нарушения фиксировались в полиции и открывались производства по 173-4 КУоАП.

За девять месяцев этого года Нацполиция зафиксировала 210 обращений о травле - официально

- отмечается в сообщении.

Неофициально же, как указано, - счет значительно больше. Потому что, как отмечается, большинство историй о "шутках", "подумаешь, толкнули" или "сам виноват" так и остаются между партами.

Дополнение

Буллинг в Украине наказывают штрафом - от 850 до 3400 грн. Отвечают за это сами травящие с 16 лет, а до того - их родители.

Во львовских школах появилась кнопка для сообщений о буллинге13.10.25, 23:32 • 4578 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПОбразование
Национальная полиция Украины