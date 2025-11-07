Ежедневно минимум двое детей становятся жертвами буллинга в учебных заведениях - аналитика
Киев • УНН
В Украине ежедневно по меньшей мере два ребенка становятся жертвами буллинга в учебных заведениях, согласно официальным данным. За девять месяцев текущего года Нацполиция зафиксировала 210 обращений о травле.
Ежедневно по меньшей мере двое детей становятся жертвами буллинга в украинских учебных заведениях, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.
По меньшей мере двое детей ежедневно становятся жертвами буллинга в учебных заведениях
И это, как отмечается, довольно оптимистичный сценарий - ведь речь идет только о случаях, когда нарушения фиксировались в полиции и открывались производства по 173-4 КУоАП.
За девять месяцев этого года Нацполиция зафиксировала 210 обращений о травле - официально
Неофициально же, как указано, - счет значительно больше. Потому что, как отмечается, большинство историй о "шутках", "подумаешь, толкнули" или "сам виноват" так и остаются между партами.
Дополнение
Буллинг в Украине наказывают штрафом - от 850 до 3400 грн. Отвечают за это сами травящие с 16 лет, а до того - их родители.
Во львовских школах появилась кнопка для сообщений о буллинге13.10.25, 23:32 • 4578 просмотров