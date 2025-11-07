Ежедневно минимум двое детей становятся жертвами буллинга в учебных заведениях - аналитика

В Украине ежедневно по меньшей мере два ребенка становятся жертвами буллинга в учебных заведениях, согласно официальным данным. За девять месяцев текущего года Нацполиция зафиксировала 210 обращений о травле.

Ежедневно по меньшей мере двое детей становятся жертвами буллинга в украинских учебных заведениях, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН. По меньшей мере двое детей ежедневно становятся жертвами буллинга в учебных заведениях - свидетельствуют данные сервиса. И это, как отмечается, довольно оптимистичный сценарий - ведь речь идет только о случаях, когда нарушения фиксировались в полиции и открывались производства по 173-4 КУоАП. За девять месяцев этого года Нацполиция зафиксировала 210 обращений о травле - официально - отмечается в сообщении. Неофициально же, как указано, - счет значительно больше. Потому что, как отмечается, большинство историй о "шутках", "подумаешь, толкнули" или "сам виноват" так и остаются между партами. Дополнение Буллинг в Украине наказывают штрафом - от 850 до 3400 грн. Отвечают за это сами травящие с 16 лет, а до того - их родители. Во львовских школах появилась кнопка для сообщений о буллинге