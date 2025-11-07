Щодня мінімум двоє дітей стають жертвами булінгу в закладах освіти - аналітика
Київ • УНН
В Україні щодня щонайменше дві дитини стають жертвами булінгу в закладах освіти, згідно з офіційними даними. За дев'ять місяців поточного року Нацполіція зафіксувала 210 звернень про цькування.
І це, як зауважується, доволі оптимістичний сценарій - адже йдеться лише про випадки, коли порушення фіксувались в поліції та відкривались провадження по 173-4 КУпАп.
За дев’ять місяців цього року Нацполіція зафіксувала 210 звернень про цькування - офіційно
Неофіційно ж, як вказано, - рахунок значно більший. Бо, як зауважується, більшість історій про "жарти", "подумаєш, штовхнули" чи "сам винен" так і залишаються між партами.
Доповнення
Булінг в Україні карають штрафом - від 850 до 3400 грн. Відповідають за це самі цькувальники з 16 років, а до того - їхні батьки.
