Контент Disney возвращается на YouTube TV

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Disney и YouTube TV заключили многолетнее соглашение, которое позволит контенту Disney вернуться на стриминговый сервис. Абоненты снова получат доступ к каналам ABC, ESPN и FX.

Контент Disney возвращается на YouTube TV

Disney и YouTube TV заключили многолетнее соглашение о возвращении контента развлекательного гиганта на стриминговый сайт, положив конец двухнедельной блокировке. Об этом говорится в заявлении YouTube, передает УНН.

Подробности

Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Disney, которое сохраняет ценность нашего сервиса для наших абонентов и обеспечивает гибкость наших предложений в будущем. Абоненты должны увидеть, как в течение дня в их сервис возвращаются такие каналы, как ABC, ESPN и FX, а также любые записи, которые ранее были в их библиотеке. Извините за неудобства и благодарим наших абонентов за терпение, пока мы вели переговоры от их имени

- говорится в заявлении.

Как сообщалось, на прошлой неделе Disney использовала угрозу отключения YouTube TV как "тактику переговоров, чтобы навязать клиентам условия соглашения, которые повысят цены".

"Сейчас они выполняют эту угрозу, приостанавливая свой контент на YouTube TV. Это решение напрямую вредит нашим подписчикам, в то же время приносит пользу их собственным продуктам прямого вещания, включая Hulu + Live TV и Fubo. Мы понимаем, что это неприятный и неутешительный результат для наших подписчиков, и мы продолжаем призывать Disney конструктивно сотрудничать с нами для достижения справедливого соглашения, которое восстановит доступ их сетей к YouTube TV. Если их контент будет оставаться вне YouTube TV в течение длительного периода времени, мы предложим подписчикам кредит в размере 20 долларов", - говорилось в заявлении YouTube

Напомним

YouTube в его 20-й день рождения уже не узнать как видеосайт, который начинался как место для молодых пользователей-любителей. Имея 2,7 миллиарда пользователей, YouTube стал самым популярным способом просмотра телевидения для американцев и, как ожидается, в этом году превзойдет доходы от медиа лидера отрасли Disney.

Павел Башинский

