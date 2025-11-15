$42.060.00
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15291 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32628 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51281 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37914 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33619 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27856 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54959 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49516 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Контент Disney повертається на YouTube TV

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Disney та YouTube TV уклали багаторічну угоду, що дозволить контенту Disney повернутися на стрімінговий сервіс. Абоненти знову отримають доступ до каналів ABC, ESPN та FX.

Контент Disney повертається на YouTube TV

Disney та YouTube TV уклали багаторічну угоду про повернення контенту розважального гіганта на стрімінговий сайт, поклавши край двотижневому блокуванню. Про це йдеться в заяві YouTube, передає УНН.

Деталі

Ми раді повідомити, що досягли угоди з Disney, яка зберігає цінність нашого сервісу для наших абонентів і забезпечує гнучкість наших пропозицій у майбутньому. Абоненти повинні побачити, як протягом дня до свого сервісу повертаються такі канали, як ABC, ESPN та FX, а також будь-які записи, які раніше були в їхній бібліотеці. Вибачте за незручності та дякуємо нашим абонентам за терпіння, поки ми вели переговори від їхнього імені

- йдеться в заяві.

Як повідомлялося, минулого тижня Disney використала загрозу відключення YouTube TV як "тактику переговорів, щоб нав'язати клієнтам умови угоди, які підвищать ціни".

"Зараз вони виконують цю загрозу, призупиняючи свій контент на YouTube TV. Це рішення безпосередньо шкодить нашим передплатникам, водночас приносить користь їхнім власним продуктам прямого мовлення, включаючи Hulu + Live TV та Fubo. Ми розуміємо, що це неприємний та невтішний результат для наших передплатників, і ми продовжуємо закликати Disney конструктивно співпрацювати з нами для досягнення справедливої ​​угоди, яка відновить доступ їхніх мереж до YouTube TV. Якщо їхній контент залишатиметься поза межами YouTube TV протягом тривалого періоду часу, ми запропонуємо передплатникам кредит у розмірі 20 доларів", - йшлося в заяві YouTube

Нагадаємо

YouTube у його 20-й день народження вже не впізнати як відеосайт, який розпочинався як місце для молодих користувачів-аматорів. Маючи 2,7 мільярда користувачів, YouTube став найпопулярнішим способом перегляду телебачення для американців і, як очікується, цього року перевершить доходи від медіа лідера галузі Disney.

Павло Башинський

ТехнологіїМультимедіа
