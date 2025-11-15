Контент Disney повертається на YouTube TV

Disney та YouTube TV уклали багаторічну угоду про повернення контенту розважального гіганта на стрімінговий сайт, поклавши край двотижневому блокуванню. Про це йдеться в заяві YouTube, передає УНН.

Ми раді повідомити, що досягли угоди з Disney, яка зберігає цінність нашого сервісу для наших абонентів і забезпечує гнучкість наших пропозицій у майбутньому. Абоненти повинні побачити, як протягом дня до свого сервісу повертаються такі канали, як ABC, ESPN та FX, а також будь-які записи, які раніше були в їхній бібліотеці. Вибачте за незручності та дякуємо нашим абонентам за терпіння, поки ми вели переговори від їхнього імені