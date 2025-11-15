Контент Disney повертається на YouTube TV
Київ • УНН
Disney та YouTube TV уклали багаторічну угоду, що дозволить контенту Disney повернутися на стрімінговий сервіс. Абоненти знову отримають доступ до каналів ABC, ESPN та FX.
Disney та YouTube TV уклали багаторічну угоду про повернення контенту розважального гіганта на стрімінговий сайт, поклавши край двотижневому блокуванню. Про це йдеться в заяві YouTube, передає УНН.
Деталі
Ми раді повідомити, що досягли угоди з Disney, яка зберігає цінність нашого сервісу для наших абонентів і забезпечує гнучкість наших пропозицій у майбутньому. Абоненти повинні побачити, як протягом дня до свого сервісу повертаються такі канали, як ABC, ESPN та FX, а також будь-які записи, які раніше були в їхній бібліотеці. Вибачте за незручності та дякуємо нашим абонентам за терпіння, поки ми вели переговори від їхнього імені
Як повідомлялося, минулого тижня Disney використала загрозу відключення YouTube TV як "тактику переговорів, щоб нав'язати клієнтам умови угоди, які підвищать ціни".
"Зараз вони виконують цю загрозу, призупиняючи свій контент на YouTube TV. Це рішення безпосередньо шкодить нашим передплатникам, водночас приносить користь їхнім власним продуктам прямого мовлення, включаючи Hulu + Live TV та Fubo. Ми розуміємо, що це неприємний та невтішний результат для наших передплатників, і ми продовжуємо закликати Disney конструктивно співпрацювати з нами для досягнення справедливої угоди, яка відновить доступ їхніх мереж до YouTube TV. Якщо їхній контент залишатиметься поза межами YouTube TV протягом тривалого періоду часу, ми запропонуємо передплатникам кредит у розмірі 20 доларів", - йшлося в заяві YouTube
Нагадаємо
YouTube у його 20-й день народження вже не впізнати як відеосайт, який розпочинався як місце для молодих користувачів-аматорів. Маючи 2,7 мільярда користувачів, YouTube став найпопулярнішим способом перегляду телебачення для американців і, як очікується, цього року перевершить доходи від медіа лідера галузі Disney.