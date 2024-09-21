Міжнародний день миру, День нульових викидів, День міні-гольфу. Що ще можна відзначити 21 вересня

Сьогодні, 21 вересня, мільйони людей на нашій планеті можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня миру. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 1981 році, пише УНН.

Організований громадський рух за мир почався в 1815 році в США. У 1843 році в Лондоні відбувся перший Міжнародний конгрес миру.

До 1914 році у всьому світі налічувалося близько 160 різноманітних організацій, які ставили собі за мету боротьбу за мир. Однак, всі вони не змогли запобігти початку Першої світової війни. Після її завершення була створена Ліга Націй - організація, яка мала стати міжнародним арбітром у вирішенні політичних суперечок між державами, однак вона

не впоралася із поставленими завданнями, і з початком Другої світової війни, фактично, перестала існувати.

У 1945 році на зміну Лізі Націй прийшла ООН. Протистояння між США та срср дуже швидко призвело до "Холодної війни". Одночасно ледь не кожного року між різними державами виникали військові конфлікти. Під час Карибської кризи світ опинився на порозі ядерної війни.

У 1981 році за ініціативи ООН був запроваджений Міжнародний день миру, який з 2001 року щорічно відзначається 21 вересня. З наступного року День миру офіційно почали відзначати і в Україні.

На жаль, постійні заклики ООН до миру жодним чином не стали на заваді повномасштабному російському вторгненню в Україну, яке стало найкривавішим військовим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни.

Також сьогодні можна долучитися до Дня нульових викидів. Ідея відзначати цю подію виникла в Канаді у 80-х роках ХХ століття.

У цей день усі бажаючі можуть у будь-який доступний для себе спосіб долучитися до зменшення в атмосферу продуктів згоряння. Зокрема, залишити вдома свій автомобіль, а замість цього пройтися пішки чи скористатися велосипедом.

Також у цей день пропонують зменшити споживання електроенергії, адже значна частина електроенергії виробляється тепловими електростанціями, які працюють на видобувному паливі.

Щорічно 21 вересня відзначається День європейського співробітництва. Подія відбувається за підтримки Європарламенту, Єврокомісії та Європейського комітету регіонів.

Мета події – максимально налагодити економічне, політичне, культурне співробітництво між різними куточками Європи. Щороку на різноманітні програми зі співробітництва Євросоюз виділяє близько десяти мільярдів євро.

Любителі спорту та активного відпочинку сьогодні можуть долучитися до Дня міні-гольфу.

Міні-гольф з'явився у Шотландії в ХІХ столітті. Тоді для жінок вважалося непристойним підіймати ключку вище рівня плечей. Через це жінки не могли долучитися до гри на традиційних галявинах.

Перший майданчик для міні-гольфу був облаштований в 1867 році в Сент-Ендрюсі. Але тоді люди не особливо зацікавилися новим видом спорту.

Популярність міні-гольф здобув у першій половині ХХ століття, коли у нього почали грати в континентальній Європі, і особливо в США.

Також 21 вересня у багатьох країнах проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня поширення інформації про хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – це різновид старечої деменції, що спостерігається у людей віком від 65 років. Вона характеризується втратою пам’яті, уповільненням розумової діяльності, порушенням мовлення, тощо.

Хоча хворобою страждає практично 50% людей похилого віку, ліки від неї досі не винайдено та причини виникнення достеменно невідомі.

Ще одна сьогоднішня медична подія – Всесвітній день донора кісткового мозку.

До другої половини ХХ століття лейкемія та лімфома вважалися невиліковними хворобами. Все змінилося, коли в 1969 році Донналл Томас провів успішну операцію з трансплантації кісткового мозку, за що згодом отримав Нобелівською премією.

Для проведення такого лікування потрібен донор, який погодиться віддати деяку кількість своїх гемопоетичних стовбурових клітин з кісткового мозку. Відбір клітин проходить впродовж декількох годин під ендотрахеальним наркозом. Після цього людина потребує медичної реабілітації. Але, незважаючи на всі можливі ризики та неприємні відчуття, у світі зареєстровано близько п'яти мільйонів таких донорів.

В Україні сьогодні, у третю суботу вересня свої професійні свята відзначають лікарі-хірурги, фармацевтичні працівники, винахідники та раціоналізатори.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти Кондрата.

Кондрат народився в Анатолії, увірував у Христа, був свідком розп’яття Ісуса. Проповідував віру у Господа, став першим єпископом в Афінах.

Кондрат написав відомий твір на захист християнства перед язичницьким імператором Адріаном – "Апологія".

Язичники переслідували Кондрата. Його схопили, побили камінням та кинули до в’язниці, де він помер від голоду.

Іменини 21 вересня святкують Кіндрат, Іван, Георгій.