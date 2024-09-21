Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Постоянные призывы ООН к миру никоим образом не помешали полномасштабному российскому вторжению в Украину, которое стало самым кровавым военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

Сегодня, 21 сентября, миллионы людей на нашей планете могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня мира. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 1981 году, пишет УНН.

Организованное общественное движение за мир началось в 1815 году в США. В 1843 году в Лондоне состоялся первый Международный конгресс мира.

К 1914 году во всем мире насчитывалось около 160 разнообразных организаций, которые ставили своей целью борьбу за мир. Однако, все они не смогли предотвратить начало Первой мировой войны. После ее завершения была создана Лига Наций - организация, которая должна была стать международным арбитром в решении политических споров между государствами, однако она

не справилась с поставленными задачами, и с началом Второй мировой войны, фактически, перестала существовать.

В 1945 году на смену Лиге Наций пришла ООН. Противостояние между США и ссср очень быстро привело к "Холодной войне". Одновременно чуть ли не каждый год между различными государствами возникали военные конфликты. Во время Карибского кризиса мир оказался на пороге ядерной войны.

В 1981 году по инициативе ООН был введен Международный день мира, который с 2001 года ежегодно отмечается 21 сентября. Со следующего года День мира официально начали отмечать и в Украине.

К сожалению, постоянные призывы ООН к миру никоим образом не помешали полномасштабному российскому вторжению в Украину, которое стало самым кровавым военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню нулевых выбросов. Идея отмечать это событие возникла в Канаде в 80-х годах ХХ века.

В этот день все желающие могут любым доступным для себя способом приобщиться к уменьшению в атмосферу продуктов сгорания. В частности, оставить дома свой автомобиль, а вместо этого пройтись пешком или воспользоваться велосипедом.

Также в этот день предлагают уменьшить потребление электроэнергии, ведь значительная часть электроэнергии производится тепловыми электростанциями, которые работают на добывающем топливе.

Ежегодно 21 сентября отмечается День европейского сотрудничества. Событие проходит при поддержке Европарламента, Еврокомиссии и Европейского комитета регионов.

Цель события - максимально наладить экономическое, политическое, культурное сотрудничество между разными уголками Европы.  Ежегодно на различные программы по сотрудничеству Евросоюз выделяет около десяти миллиардов евро.

Любители спорта и активного отдыха сегодня могут присоединиться ко Дню мини-гольфа.

Мини-гольф появился в Шотландии в ХІХ веке. Тогда для женщин считалось неприличным поднимать клюшку выше уровня плеч. Поэтому женщины не могли приобщиться к игре на традиционных лужайках.

Первая площадка для мини-гольфа была обустроена в 1867 году в Сент-Эндрюсе. Но тогда люди не особо заинтересовались новым видом спорта.

Популярность мини-гольф получил в первой половине ХХ века, когда в него начали играть в континентальной Европе, и особенно в США.

Также 21 сентября во многих странах проводятся мероприятия по случаю Международного дня распространения информации о болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера - это разновидность старческой деменции, которая наблюдается у людей в возрасте от 65 лет. Она характеризуется потерей памяти, замедлением умственной деятельности, нарушением речи и т.д.

Хотя болезнью страдает практически 50% пожилых людей, лекарство от нее до сих пор не изобретено и причины возникновения доподлинно неизвестны.

Еще одно сегодняшнее медицинское событие - Всемирный день донора костного мозга.

До второй половины ХХ века лейкемия и лимфома считались неизлечимыми болезнями. Все изменилось, когда в 1969 году Донналл Томас провел успешную операцию по трансплантации костного мозга, за что впоследствии получил Нобелевскую премию.

Для проведения такого лечения нужен донор, который согласится отдать некоторое количество своих гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга. Отбор клеток проходит в течение нескольких часов под эндотрахеальным наркозом. После этого человек нуждается в медицинской реабилитации. Но, несмотря на все возможные риски и неприятные ощущения, в мире зарегистрировано около пяти миллионов таких доноров.

В Украине сегодня, в третью субботу сентября свои профессиональные праздники отмечают врачи-хирурги, фармацевтические работники, изобретатели и рационализаторы.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти Кондрата.

Кондрат родился в Анатолии, уверовал во Христа, был свидетелем распятия Иисуса. Проповедовал веру в Господа, стал первым епископом в Афинах.

Кондрат написал известное произведение в защиту христианства перед языческим императором Адрианом - "Апология".

Язычники преследовали Кондрата. Его схватили, избили камнями и бросили в тюрьму, где он умер от голода.

Именины 21 сентября празднуют Кондрат, Иван, Георгий.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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