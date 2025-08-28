Міжнародний день каберне та День краватки-метелика: що ще святкують 28 серпня

$41.400.03
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, понад 20 поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Теги
Автори
Популярнi новини
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко27 серпня, 19:59
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 22:32
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР23:52
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14
Міжнародний день каберне та День краватки-метелика: що ще святкують 28 серпня

Київ • УНН

 • 40 перегляди

28 серпня відзначається Міжнародний день каберне та День краватки-метелика. Також на цей день припадає традиційне свято обжинки та Міжнародний день публічного читання коміксів.

Міжнародний день каберне та День краватки-метелика: що ще святкують 28 серпня

Сьогодні, 28 серпня, відзначається Міжнародний день каберне та День краватки- метелика. Крім того, на цей день припадає традиційне свято на кінець літа під назвою обжинки, пише УНН.

Міжнародний день каберне

Сорт винограду Каберне Совіньйон є найпоширенішим у світі та є у практично всіх виноробних регіонах. Він був виведений внаслідок схрещення таких сортів, як Каберне Фран та Совіньйон Блан. Свято започаткував Рік Бакас у Каліфорнії у 2010 році. За однією із версій, він зробив це для того, щоб звільнити склади перед збором нового врожаю. Пізніше святкування підхопили у всьому світі.

День краватки-метелика

Тривалий час вважалося, що батьківщиною краватки-метелика є Франція. Насправді, французи запозичили ідею даного аксесуару у хорватських солдатів. Під час Тридцятирічної війни у хорватів була мода зав’язувати на шиї хустку, аби фіксувати комір сорочки. Ця ідея сподобалася французьким чоловікам. У XVIII столітті хустка трансформувалась у краватку-метелик, а згодом і у класичну краватку.

Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20.08.25, 10:11 • 131117 переглядiв

Обжинки

Це свято є віковою традицією. На честь святкування проводяться такі ритуали, як завивання бороди, вшанування останнього снопа, освячення скошеного жита та зібраних трав, поливання жниць. У XIX – на початку XX століття обжинки відзначалися у різний час, у залежності від конкретної місцевості та кліматичних умов. Українці приурочували святкування до Успіння.

Міжнародний день публічного читання коміксів

У 2010 році Сара Мореан та Брайан Хітер з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch вигадали це святкування. Мета свята полягала в просуванні коміксів, щоб люди без сором’язливості могли читати їх публічно. Датою святкування було обрано день народження Джека Кірбі. Ця людина вважається генієм коміксів.

За підтримки МХП-Громаді відбувся BOH SUP fest: зібрано 170 тисяч гривень для 46-ї бригади19.08.25, 08:00 • 3355 переглядiв

Павло Зінченко

СуспільствоКультура
Каліфорнія
Франція
Хорватія