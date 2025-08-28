Міжнародний день каберне та День краватки-метелика: що ще святкують 28 серпня

Сьогодні, 28 серпня, відзначається Міжнародний день каберне та День краватки- метелика. Крім того, на цей день припадає традиційне свято на кінець літа під назвою обжинки, пише УНН.

Міжнародний день каберне

Сорт винограду Каберне Совіньйон є найпоширенішим у світі та є у практично всіх виноробних регіонах. Він був виведений внаслідок схрещення таких сортів, як Каберне Фран та Совіньйон Блан. Свято започаткував Рік Бакас у Каліфорнії у 2010 році. За однією із версій, він зробив це для того, щоб звільнити склади перед збором нового врожаю. Пізніше святкування підхопили у всьому світі.

День краватки-метелика

Тривалий час вважалося, що батьківщиною краватки-метелика є Франція. Насправді, французи запозичили ідею даного аксесуару у хорватських солдатів. Під час Тридцятирічної війни у хорватів була мода зав’язувати на шиї хустку, аби фіксувати комір сорочки. Ця ідея сподобалася французьким чоловікам. У XVIII столітті хустка трансформувалась у краватку-метелик, а згодом і у класичну краватку.

Обжинки

Це свято є віковою традицією. На честь святкування проводяться такі ритуали, як завивання бороди, вшанування останнього снопа, освячення скошеного жита та зібраних трав, поливання жниць. У XIX – на початку XX століття обжинки відзначалися у різний час, у залежності від конкретної місцевості та кліматичних умов. Українці приурочували святкування до Успіння.

Міжнародний день публічного читання коміксів

У 2010 році Сара Мореан та Брайан Хітер з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch вигадали це святкування. Мета свята полягала в просуванні коміксів, щоб люди без сором’язливості могли читати їх публічно. Датою святкування було обрано день народження Джека Кірбі. Ця людина вважається генієм коміксів.

