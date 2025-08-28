$41.400.03
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
00:34 • 21133 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, более 20 раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11 • 37426 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 23788 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 45753 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 127874 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 79881 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 48930 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 63937 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 50708 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
Международный день каберне и День галстука-бабочки: что еще празднуют 28 августа

Киев • УНН

 • 504 просмотра

28 августа отмечается Международный день каберне и День галстука-бабочки. Также на этот день приходятся традиционный праздник обжинки и Международный день публичного чтения комиксов.

Международный день каберне и День галстука-бабочки: что еще празднуют 28 августа

Сегодня, 28 августа, отмечается Международный день каберне и День галстука-бабочки. Кроме того, на этот день приходится традиционный праздник конца лета под названием обжинки, пишет УНН.

Международный день каберне

Сорт винограда Каберне Совиньон является самым распространенным в мире и присутствует практически во всех винодельческих регионах. Он был выведен в результате скрещивания таких сортов, как Каберне Фран и Совиньон Блан. Праздник учредил Рик Бакас в Калифорнии в 2010 году. По одной из версий, он сделал это для того, чтобы освободить склады перед сбором нового урожая. Позже празднование подхватили во всем мире.

День галстука-бабочки

Долгое время считалось, что родиной галстука-бабочки является Франция. На самом деле, французы заимствовали идею данного аксессуара у хорватских солдат. Во время Тридцатилетней войны у хорватов была мода завязывать на шее платок, чтобы фиксировать воротник рубашки. Эта идея понравилась французским мужчинам. В XVIII веке платок трансформировался в галстук-бабочку, а затем и в классический галстук.

Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20.08.25, 10:11 • 131118 просмотров

Обжинки

Этот праздник является вековой традицией. В честь празднования проводятся такие ритуалы, как завивание бороды, чествование последнего снопа, освящение скошенной ржи и собранных трав, поливание жниц. В XIX – начале XX века обжинки отмечались в разное время, в зависимости от конкретной местности и климатических условий. Украинцы приурочивали празднование к Успению.

Международный день публичного чтения комиксов

В 2010 году Сара Мореан и Брайан Хитер с сайта альтернативных комиксов Daily Cross Hatch придумали это празднование. Цель праздника заключалась в продвижении комиксов, чтобы люди без стеснительности могли читать их публично. Датой празднования был выбран день рождения Джека Кирби. Этот человек считается гением комиксов.

При поддержке МХП-Громаді состоялся BOH SUP fest: собрано 170 тысяч гривен для 46-й бригады19.08.25, 08:00 • 3355 просмотров

Павел Зинченко

ОбществоКультура
Калифорния
Франция
Хорватия