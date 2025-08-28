Международный день каберне и День галстука-бабочки: что еще празднуют 28 августа

Сегодня, 28 августа, отмечается Международный день каберне и День галстука-бабочки. Кроме того, на этот день приходится традиционный праздник конца лета под названием обжинки, пишет УНН.

Международный день каберне

Сорт винограда Каберне Совиньон является самым распространенным в мире и присутствует практически во всех винодельческих регионах. Он был выведен в результате скрещивания таких сортов, как Каберне Фран и Совиньон Блан. Праздник учредил Рик Бакас в Калифорнии в 2010 году. По одной из версий, он сделал это для того, чтобы освободить склады перед сбором нового урожая. Позже празднование подхватили во всем мире.

День галстука-бабочки

Долгое время считалось, что родиной галстука-бабочки является Франция. На самом деле, французы заимствовали идею данного аксессуара у хорватских солдат. Во время Тридцатилетней войны у хорватов была мода завязывать на шее платок, чтобы фиксировать воротник рубашки. Эта идея понравилась французским мужчинам. В XVIII веке платок трансформировался в галстук-бабочку, а затем и в классический галстук.

Обжинки

Этот праздник является вековой традицией. В честь празднования проводятся такие ритуалы, как завивание бороды, чествование последнего снопа, освящение скошенной ржи и собранных трав, поливание жниц. В XIX – начале XX века обжинки отмечались в разное время, в зависимости от конкретной местности и климатических условий. Украинцы приурочивали празднование к Успению.

Международный день публичного чтения комиксов

В 2010 году Сара Мореан и Брайан Хитер с сайта альтернативных комиксов Daily Cross Hatch придумали это празднование. Цель праздника заключалась в продвижении комиксов, чтобы люди без стеснительности могли читать их публично. Датой празднования был выбран день рождения Джека Кирби. Этот человек считается гением комиксов.

