Міжнародна федерація шахів планує допустити росіян до турнірів із національною символікою
Київ • УНН
Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) дозволила російським шахістам брати участь у міжнародних турнірах з використанням національного прапора та гімну. Рішення прийнято 14 грудня, 61 делегат проголосував за, 51 – проти.
Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) ухвалила рішення дозволити російським шахістам брати участь у міжнародних турнірах із використанням національного прапора та гімну. Про це інформує УНН з посиланням на ФІДЕ.
Рада ФІДЕ вважає резолюцію Ради такою, що негайно набирає чинності, як основу для діяльності. Це означає, що команди з Росії та Білорусі допускаються до офіційних турнірів ФІДЕ. Повне використання національної символіки дозволено у юнацьких та юніорських змаганнях відповідно до рекомендацій МОК
Рішення Генасамблеї ФІДЕ було прийняте 14 грудня, але його розгляд відклали через потребу в юридичних консультаціях. За допуск російських шахістів проголосували 61 делегат, 51 - проти.
Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович підтвердив, що обидва рішення набрали необхідну більшість і відображають волю Асамблеї.
Обмеження на проведення офіційних заходів ФІДЕ в Білорусі знімаються відповідно до рекомендацій Олімпійського саміту щодо доступу до спорту та політичної нейтральності.
Щодо суперечностей із символікою на дорослих змаганнях, Рада виконуватиме мандат, передбачений резолюцією, та консультуватиметься з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).
"Рада прийме остаточне рішення щодо використання прапорів та гімнів у дорослих командних змаганнях після цих консультацій, щоб забезпечити відповідність міжнародним спортивним стандартам та МОК", - зазначили в федерації.
Нагадаємо
Міністерство молоді та спорту України та Федерація шахів України закликали ФІДЕ не відновлювати діяльність шахових федерацій росії та білорусі. Вони виступають проти повернення збірних та використання державних символів на змаганнях.
МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном11.12.25, 20:41 • 5318 переглядiв