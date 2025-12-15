$42.270.00
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
20:56 • 5948 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
19:10 • 8928 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 18758 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 28922 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 46479 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 71639 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден "тіньового флоту" рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49982 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці
13 грудня, 13:58 • 45760 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37493 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Міжнародна федерація шахів планує допустити росіян до турнірів із національною символікою

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) дозволила російським шахістам брати участь у міжнародних турнірах з використанням національного прапора та гімну. Рішення прийнято 14 грудня, 61 делегат проголосував за, 51 – проти.

Міжнародна федерація шахів планує допустити росіян до турнірів із національною символікою

Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) ухвалила рішення дозволити російським шахістам брати участь у міжнародних турнірах із використанням національного прапора та гімну. Про це інформує УНН з посиланням на ФІДЕ.

Рада ФІДЕ вважає резолюцію Ради такою, що негайно набирає чинності, як основу для діяльності. Це означає, що команди з Росії та Білорусі допускаються до офіційних турнірів ФІДЕ. Повне використання національної символіки дозволено у юнацьких та юніорських змаганнях відповідно до рекомендацій МОК

- йдеться у релізі.

Рішення Генасамблеї ФІДЕ було прийняте 14 грудня, але його розгляд відклали через потребу в юридичних консультаціях. За допуск російських шахістів проголосували 61 делегат, 51 - проти.

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович підтвердив, що обидва рішення набрали необхідну більшість і відображають волю Асамблеї.

Обмеження на проведення офіційних заходів ФІДЕ в Білорусі знімаються відповідно до рекомендацій Олімпійського саміту щодо доступу до спорту та політичної нейтральності.

Щодо суперечностей із символікою на дорослих змаганнях, Рада виконуватиме мандат, передбачений резолюцією, та консультуватиметься з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

"Рада прийме остаточне рішення щодо використання прапорів та гімнів у дорослих командних змаганнях після цих консультацій, щоб забезпечити відповідність міжнародним спортивним стандартам та МОК", - зазначили в федерації.

Нагадаємо

Міністерство молоді та спорту України та Федерація шахів України закликали ФІДЕ не відновлювати діяльність шахових федерацій росії та білорусі. Вони виступають проти повернення збірних та використання державних символів на змаганнях.

МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном11.12.25, 20:41 • 5318 переглядiв

Віта Зеленецька

