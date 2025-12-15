Международная федерация шахмат планирует допустить россиян к турнирам с национальной символикой
Киев • УНН
Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) разрешила российским шахматистам участвовать в международных турнирах с использованием национального флага и гимна. Решение принято 14 декабря, 61 делегат проголосовал за, 51 – против.
Совет ФИДЕ считает резолюцию Совета немедленно вступающей в силу в качестве основы для деятельности. Это означает, что команды из России и Беларуси допускаются к официальным турнирам ФИДЕ. Полное использование национальной символики разрешено в юношеских и юниорских соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК
Решение Генассамблеи ФИДЕ было принято 14 декабря, но его рассмотрение отложили из-за необходимости в юридических консультациях. За допуск российских шахматистов проголосовал 61 делегат, 51 - против.
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович подтвердил, что оба решения набрали необходимое большинство и отражают волю Ассамблеи.
Ограничения на проведение официальных мероприятий ФИДЕ в Беларуси снимаются в соответствии с рекомендациями Олимпийского саммита относительно доступа к спорту и политической нейтральности.
Что касается противоречий с символикой на взрослых соревнованиях, Совет будет выполнять мандат, предусмотренный резолюцией, и консультироваться с Международным олимпийским комитетом (МОК).
"Совет примет окончательное решение относительно использования флагов и гимнов во взрослых командных соревнованиях после этих консультаций, чтобы обеспечить соответствие международным спортивным стандартам и МОК", - отметили в федерации.
Напомним
Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация шахмат Украины призвали ФИДЕ не возобновлять деятельность шахматных федераций России и Беларуси. Они выступают против возвращения сборных и использования государственных символов на соревнованиях.
