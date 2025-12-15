$42.270.00
21:34 • 3504 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
20:56 • 7370 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
19:10 • 9986 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 19262 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 29312 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 46651 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 71838 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 50055 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 45841 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 37562 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Международная федерация шахмат планирует допустить россиян к турнирам с национальной символикой

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) разрешила российским шахматистам участвовать в международных турнирах с использованием национального флага и гимна. Решение принято 14 декабря, 61 делегат проголосовал за, 51 – против.

Международная федерация шахмат планирует допустить россиян к турнирам с национальной символикой

Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) приняла решение разрешить российским шахматистам участвовать в международных турнирах с использованием национального флага и гимна. Об этом информирует УНН со ссылкой на ФИДЕ.

Совет ФИДЕ считает резолюцию Совета немедленно вступающей в силу в качестве основы для деятельности. Это означает, что команды из России и Беларуси допускаются к официальным турнирам ФИДЕ. Полное использование национальной символики разрешено в юношеских и юниорских соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК

- говорится в релизе.

Решение Генассамблеи ФИДЕ было принято 14 декабря, но его рассмотрение отложили из-за необходимости в юридических консультациях. За допуск российских шахматистов проголосовал 61 делегат, 51 - против.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович подтвердил, что оба решения набрали необходимое большинство и отражают волю Ассамблеи.

Ограничения на проведение официальных мероприятий ФИДЕ в Беларуси снимаются в соответствии с рекомендациями Олимпийского саммита относительно доступа к спорту и политической нейтральности.

Что касается противоречий с символикой на взрослых соревнованиях, Совет будет выполнять мандат, предусмотренный резолюцией, и консультироваться с Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Совет примет окончательное решение относительно использования флагов и гимнов во взрослых командных соревнованиях после этих консультаций, чтобы обеспечить соответствие международным спортивным стандартам и МОК", - отметили в федерации.

Напомним

Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация шахмат Украины призвали ФИДЕ не возобновлять деятельность шахматных федераций России и Беларуси. Они выступают против возвращения сборных и использования государственных символов на соревнованиях.

МОК рекомендовал допустить юниоров из россии и беларуси к спортивным турнирам с флагом и гимном11.12.25, 20:41 • 5330 просмотров

Вита Зеленецкая

