Між “Лівобережною” та “Арсенальною” курсуватиме один поїзд метро

У київському метро тимчасово змінено організацію руху поїздів між лівим і правим берегами через ситуацію з електропостачанням. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме 1 поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху - близько 20-25 хвилин - йдеться у дописі.

Поїзд слідуватиме без зупинок повз станції "Гідропарк" та "Дніпро". Пасажирів просять користуватися метрополітеном лише за реальної потреби.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену - повідомили у КМДА.

Нагадаємо

На лівому березі у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої атаки рф. Енергетики працюють над відновленням світла та тепла, пріоритет - критична інфраструктура.