Між “Лівобережною” та “Арсенальною” курсуватиме один поїзд метро

$42.990.27
50.180.25
ukenru
07:26 • 6862 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 11303 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 11929 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 49007 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 53629 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 41884 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 56314 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32014 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20640 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16853 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6м/с
84%
729мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН8 січня, 23:01 • 16576 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26 • 24891 перегляди
російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронівVideo8 січня, 23:58 • 6694 перегляди
Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає9 січня, 00:18 • 11186 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT03:02 • 10572 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 30306 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 49033 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 34443 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 56333 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 84367 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 44654 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 47976 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 70809 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 89654 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 130794 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
The New York Times

Між “Лівобережною” та “Арсенальною” курсуватиме один поїзд метро

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У київському метро змінено рух поїздів між лівим і правим берегами. Між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсує один поїзд з інтервалом 20-25 хвилин.

Між “Лівобережною” та “Арсенальною” курсуватиме один поїзд метро

У київському метро тимчасово змінено організацію руху поїздів між лівим і правим берегами через ситуацію з електропостачанням. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме 1 поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху - близько 20-25 хвилин

 - йдеться у дописі.

Поїзд слідуватиме без зупинок повз станції "Гідропарк" та "Дніпро". Пасажирів просять користуватися метрополітеном лише за реальної потреби.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену

 - повідомили у КМДА.

Нагадаємо

На лівому березі у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої атаки рф. Енергетики працюють над відновленням світла та тепла, пріоритет - критична інфраструктура.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ