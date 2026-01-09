Между "Левобережной" и "Арсенальной" будет курсировать один поезд метро

В киевском метро временно изменена организация движения поездов между левым и правым берегами из-за ситуации с электроснабжением. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Между станциями "Левобережная" - "Арсенальная" для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 1 поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения - около 20-25 минут - говорится в сообщении.

Поезд будет следовать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр". Пассажиров просят пользоваться метрополитеном только при реальной необходимости.

Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена - сообщили в КГГА.

Напомним

На левом берегу в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки рф. Энергетики работают над восстановлением света и тепла, приоритет - критическая инфраструктура.