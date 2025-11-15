Міський голова Яготина Дзюба публічно цитує заборонений в Україні фільм "Брат 2"

Наталія Дзюба, міський голова Яготина (Бориспільський район, Київщина), поширила цитати з фільму "Брат 2", який більше 11 років заборонений в Україні як пропагандистський. Про це стало відомо з відповідного допису міського голови Яготина Дзюби, пише УНН.

Зауважимо, що фільм "Брат 2" в Україні було заборонено в лютому 2015 року для кінотеатрального та телевізійного показу, публічного комерційного відео та домашнього відео. Цей фільм "містить сцени, які є принизливими для українців за національною ознакою, а також за некоректність демонстрації цього фільму під час агресії на Сході".

Довідково

Наталія Дзюба виграла вибори міського голови Яготина в 2020 році, коли балотувалася від президентської партії "Слуга народу". До того 10 років вона очолювала громаду: з 2010 по 2015 рік як член проросійської "Партії регіонів", а з 2015 по 2020 рік – як член партії "Наш край", який наразі залишається притулком для втікачів з "Партії регіонів" і інших проросійських сил.

В 2006 році Наталія Дзюба невдало балотувалася до Верховної Ради за списком "Опозиційного блоку "НЕ ТАК!", який було сформовано СДПУ(о) Віктора Медведчука, Республіканською партією Юрія Бойка та іншими. На той момент Наталія Дзюба була членом Республіканської партії.

В 2002 році Наталія Дзюба безуспішно балотувалася до ВР від СДПУ(о) Віктора Медведчука.