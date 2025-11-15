Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"

$42.060.00
48.880.00
ukenru
13:07 • 10716 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 21971 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 23225 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 39477 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 56384 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 39920 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 34990 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28279 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18805 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 62424 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Японии могут разместить американское ядерное оружие15 ноября, 08:02 • 3192 просмотра
Атака РФ на Днепр и область: погиб 65-летний мужчина, повреждены предприятия и автоPhoto15 ноября, 08:28 • 5142 просмотра
Немцы теряют терпение к Мерцу: экономика не оживает, поддержка падает – Bloomberg15 ноября, 09:40 • 8378 просмотра
Генпрокуратура завершила расследование незаконной добычи каолина на 190 млн грн15 ноября, 11:12 • 7438 просмотра
За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - ЗеленскийVideo15 ноября, 11:31 • 8348 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 62421 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 57402 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 40676 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 65372 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 293010 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Папа Лев XIV
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Запорожская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 18742 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 62421 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 23833 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 40176 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 34947 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Наталья Дзюба, мэр Яготина, распространила цитаты из фильма "Брат 2". Этот фильм запрещен в Украине более 11 лет как пропагандистский.

Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"

Наталья Дзюба, мэр Яготина (Бориспольский район, Киевская область), распространила цитаты из фильма "Брат 2", который более 11 лет запрещен в Украине как пропагандистский. Об этом стало известно из соответствующего сообщения мэра Яготина Дзюбы, пишет УНН.

Отметим, что фильм "Брат 2" в Украине был запрещен в феврале 2015 года для кинотеатрального и телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео. Этот фильм "содержит сцены, унижающие украинцев по национальному признаку, а также за некорректность демонстрации этого фильма во время агрессии на Востоке".

Справка

Наталья Дзюба выиграла выборы мэра Яготина в 2020 году, когда баллотировалась от президентской партии "Слуга народа". До этого 10 лет она возглавляла общину: с 2010 по 2015 год как член пророссийской "Партии регионов", а с 2015 по 2020 год – как член партии "Наш край", которая сейчас остается убежищем для беглецов из "Партии регионов" и других пророссийских сил.

В 2006 году Наталья Дзюба неудачно баллотировалась в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока "НЕ ТАК!", который был сформирован СДПУ(о) Виктора Медведчука, Республиканской партией Юрия Бойко и другими. На тот момент Наталья Дзюба была членом Республиканской партии.

В 2002 году Наталья Дзюба безуспешно баллотировалась в ВР от СДПУ(о) Виктора Медведчука.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Фильм
Киевская область
Украина