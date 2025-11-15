Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"
Киев • УНН
Наталья Дзюба, мэр Яготина, распространила цитаты из фильма "Брат 2". Этот фильм запрещен в Украине более 11 лет как пропагандистский.
Наталья Дзюба, мэр Яготина (Бориспольский район, Киевская область), распространила цитаты из фильма "Брат 2", который более 11 лет запрещен в Украине как пропагандистский. Об этом стало известно из соответствующего сообщения мэра Яготина Дзюбы, пишет УНН.
Отметим, что фильм "Брат 2" в Украине был запрещен в феврале 2015 года для кинотеатрального и телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео. Этот фильм "содержит сцены, унижающие украинцев по национальному признаку, а также за некорректность демонстрации этого фильма во время агрессии на Востоке".
Справка
Наталья Дзюба выиграла выборы мэра Яготина в 2020 году, когда баллотировалась от президентской партии "Слуга народа". До этого 10 лет она возглавляла общину: с 2010 по 2015 год как член пророссийской "Партии регионов", а с 2015 по 2020 год – как член партии "Наш край", которая сейчас остается убежищем для беглецов из "Партии регионов" и других пророссийских сил.
В 2006 году Наталья Дзюба неудачно баллотировалась в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока "НЕ ТАК!", который был сформирован СДПУ(о) Виктора Медведчука, Республиканской партией Юрия Бойко и другими. На тот момент Наталья Дзюба была членом Республиканской партии.
В 2002 году Наталья Дзюба безуспешно баллотировалась в ВР от СДПУ(о) Виктора Медведчука.