Міноборони створило оперативний центр на час воєнного стану

“На виконання рішень Верховної Ради України щодо введення воєнного стану, рішенням Міністра оборони України Степана Полторака розгорнуто Пункт управління Міністерства оборони України із завданнями щодо підвищення воєнно-політичного та адміністративного керівництва ЗСУ, взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони та здійснення поточного інформаційного забезпечення вищого державного та військового керівництва”, — йдеться у повідомленні.

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Пункт управління розгорнуто у складі об’єднаних центрів, які будуть виконувати комплекс завдань щодо:



унормування питань, пов’язаних із нормативним та правовим забезпеченням;



організації комплексу оборонних заходів;



координації дій за напрямами забезпечення потреб ЗСУ у озброєнні і техніці, матеріальними засобами, ресурсами.



Крім того, у роботі Пункту управління задіяні оперативні групи від силового блоку (МВС, НГУ, СБУ, ДПСУ, ДСНС, ДСТЗІ, УДО), що дає можливість оперативного обміну інформацією, надавати пропозиції, приймати виважені рішення та інформувати вище керівництво держави.

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Пункт управління працює у цілодобовому режимі та у тісній взаємодії із оперативними групами Генерального штабу ЗС України та іншими органами військового управління.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У зв'язку із ситуацією Верховна Рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

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Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

27 листопада Голова СБУ Василь Грицак підтвердив інформацію про перебування співробітників української спецслужби на борту захоплених РФ кораблів ВМС України.

Крім того, як повідомляв УНН, ГПУ оголосила про підозру військовим РФ, які захопили українських моряків. Раніше військова прокуратура Південного регіону України відкрила декілька кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.