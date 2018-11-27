На адмінмежі з Кримом запроваджено обмеження для громадян РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На українських контрольних пунктах в'їзду-виїзду, розташованих на адміністративній межі між анексованим Кримом і материковою Україною, запроваджено режим обмеженого перетину для громадян Росії. Про це під час брифінгу повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, передає УНН.
Режим почав діяти 25 листопада ввечері.
"Пункти пропуску зараз працюють у режимі обмеженого перетину щодо громадян Російської Федерації. Як туди, так і назад. Що стосується громадян України та інших держав, їх пропускають через українські КПВВ в обидві сторони без обмежень", - повідомив Гордєєв.
Йдеться про три пункти, а саме "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар".
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
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