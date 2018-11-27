На админчерте с Крымом введены ограничения для граждан РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На украинских контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на административной черте между аннексированным Крымом и материковой Украины, введен режим ограниченного пересечения для граждан России. Об этом во время брифинга сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, передает УНН.
Режим начал действовать 25 ноября вечером.
"Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно. Что касается граждан Украины и других государств, их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений", - сообщил Гордеев.
Речь идет о трех пунктах, а именно "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар".
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.