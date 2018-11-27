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Після ескалації на Азові привели у повну боєготовність підрозділи в зоні ООС

Після ескалації на Азові привели у повну боєготовність підрозділи в зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Після ескалації обстановки в Азовському морі військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі посилили пильність, підрозділи та військові частини привели у повну бойову готовність. Про це повідомили у прес-центрі ООС, передає УНН.

"За наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва військовослужбовці Об'єднаних сил посилили пильність, підрозділи та військові частини приведені до повної бойової готовності. Військові запевняють, що, незалежно від змін обстановки, ворог не пройде", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.

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