Минобороны создало оперативный центр на время военного положения

“Во исполнение решений Верховной Рады Украины о введении военного положения, решением Министра обороны Украины Степана Полторака развернут Пункт управления Министерства обороны Украины с задачами по повышению военно-политического и административного руководства ВСУ, взаимодействия с другими составляющими сектора безопасности и обороны и осуществления текущего информационного обеспечения высшего государственного и военного руководства”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На админграницах с Крымом введены ограничения для граждан РФ

Пункт управления развернут в составе объединенных центров, которые будут выполнять комплекс задач по:



нормированию вопросов, связанных с нормативным и правовым обеспечением;



организации комплекса оборонительных мероприятий;



координации действий по направлениям обеспечения потребностей ВСУ в вооружении и технике, материальными средствами, ресурсами.



Кроме того, в работе Пункта управления задействованы оперативные группы от силового блока (МВД, НГУ, СБУ, ГНСУ, ДСНС, ДСТЗИ, УГО), что дает возможность оперативного обмена информацией, давать предложения, принимать взвешенные решения и информировать высшее руководство государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военное положение не повлияет на канадских военных в Украине



Пункт управления работает в круглосуточном режиме и в тесном взаимодействии с оперативными группами Генерального штаба ВС Украины и другими органами военного управления.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и увлечения в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В связи с ситуацией Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После эскалации на Азове привели в полную боеготовность подразделения в зоне ООС

Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

27 ноября глава СБУ Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников украинской спецслужбы на борту захваченных РФ кораблей ВМС Украины.

Кроме того, как сообщал УНН, ГПУ объявила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков. Ранее военная прокуратура Южного региона Украины открыла несколько уголовных производств по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.