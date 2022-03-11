Міноборони Білорусі стверджує, що інформація про завдання ударів по їх території - фейк

Цитата

"Військове відомство заявляє, що поширювана інформація про нанесення ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією і спробою розгойдати білоруське суспільство", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У Міноборони заявляють, що станом на 18:30 хвилин, незважаючи на заяви українських чиновників і низки ТГ-каналів, ні засоби контролю і розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, що виконують завдання в цих районах, не підтверджують подібну інформацію.

Єврорадіо повідомляє, що інформація про обстріл білоруського села поки не підтверджена. У Гомельській області є селище з такою назвою. А в Підмосков'ї є аеропорт зі схожою назвою. Крім того, жителі селища Варані, розташованого за 9 кілометрів від Копанів, нічого схожого на вибухи не чули, але від місцевих жителів Капанів надійшла суперечлива інформація.

"Як землетрус був", - розповів жителька села Капани Столинського району Білорусі про авіацію над селом.

Повідомляється, що вона підтверджує, що 11 березня в районі Капанів, а також поблизу інших сіл сталися вибухи. Каже, скло тряслося, було страшно. За словами жінки, все сталося близько 16:00: "Як вибухнуло! І тому у людей були шибки у вікнах. Це було схоже на землетрус. У нас були тільки "подряпини" - це як літак летить і пускає дим. Ось такі були "тире". Високо-високо було, ніякого літака не було видно. Це було три рази. Вибухи були в Бухличах і Варанах".

Доповнення

Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40.

Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.