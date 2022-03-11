Міноборони Білорусі стверджує, що інформація про завдання ударів по їх території - фейк

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58921 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 122490 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 150527 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 201544 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 195388 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 184082 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156650 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118251 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110554 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 330681 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 50255 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 52550 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 41255 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 47797 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 42809 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 206089 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 330681 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 588733 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 530802 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 729848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 57973 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 98838 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126038 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148684 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 161895 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Міноборони Білорусі стверджує, що інформація про завдання ударів по їх території - фейк

Міноборони Білорусі стверджує, що інформація про завдання ударів по їх території - фейк

Київ • УНН

 • 180609 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про нанесення ударів по території Республіки Білорусь, після того як Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про провокацію, передає УНН.

Цитата

"Військове відомство заявляє, що поширювана інформація про нанесення ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією і спробою розгойдати білоруське суспільство", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У Міноборони заявляють, що станом на 18:30 хвилин, незважаючи на заяви українських чиновників і низки ТГ-каналів, ні засоби контролю і розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, що виконують завдання в цих районах, не підтверджують подібну інформацію.

Єврорадіо повідомляє, що інформація про обстріл білоруського села поки не підтверджена. У Гомельській області є селище з такою назвою. А в Підмосков'ї є аеропорт зі схожою назвою. Крім того, жителі селища Варані, розташованого за 9 кілометрів від Копанів, нічого схожого на вибухи не чули, але від місцевих жителів Капанів надійшла суперечлива інформація.

"Як землетрус був", - розповів жителька села Капани Столинського району Білорусі про авіацію над селом.

Повідомляється, що вона підтверджує, що 11 березня в районі Капанів, а також поблизу інших сіл сталися вибухи. Каже, скло тряслося, було страшно. За словами жінки, все сталося близько 16:00: "Як вибухнуло! І тому у людей були шибки у вікнах. Це було схоже на землетрус. У нас були тільки "подряпини" - це як літак летить і пускає дим. Ось такі були "тире". Високо-високо було, ніякого літака не було видно. Це було три рази. Вибухи були в Бухличах і Варанах".

Доповнення

Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40.

Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33