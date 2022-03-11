Минобороны Беларуси утверждает, что информация о нанесении ударов по их территории - фейк

Цитата

“Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество”, - говориться в сообщении.

Детали

В Минобороны заявляют, что по состоянию на 18:30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию.

Еврорадио сообщает, что информация об обстреле белорусского села пока не подтверждена. В Гомельской области есть поселок с таким названием. А в Подмосковье есть аэропорт с похожим названием. Кроме того, жители поселка Варани, расположенного в 9 километрах от Копанов, ничего похожего на взрывы не слышали, но от местных жителей Капаней поступила противоречивая информация.

"Как землетрясение было", — рассказал житель села Капаны Столинского района Беларуси об авиации над селом.

Сообщается, что она подтверждает, что 11 марта в районе Капанова, а также вблизи других сел произошли взрывы. Говорит, стекло тряслось, было страшно. По словам женщины, все произошло около 16:00: "Как взорвалось! И поэтому у людей были стекла в окнах. Это было похоже на землетрясение. У нас были только "царапины" - это как самолет летит и пускает дым. Вот такие были "тире". Высоко-высоко было, никакого самолета не было видно. Это было три раза. Взрывы были в Бухличах и Варанах".

Дополнение

Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.