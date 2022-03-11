Росія планує вдарити по Білорусі, щоб втягнути її у війну з Україною: Резніков звернувся до білоруського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, звертаючись до білоруського народу, передає УНН.
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"Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.
Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються завдати н.п. Копані, Столинського району Брестської області", - повідомив Резніков.
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За словами міністра, для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.
"Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю.
Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі", - наголосив Резінков.
Він також додав, що за 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів.
"Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!" - резюмував міністр.