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Россия планирует ударить по Беларуси, чтобы втянуть ее в войну с Украиной: Резников обратился к белорусскому народу

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, обращаясь к белорусскому народу, передает УНН.

Цитата

"Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, сейчас командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

В соответствии с их преступным замыслом, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. В частности, удар собираются нанести н. п. Копани, Столинского района Брестской области", - сообщил Резников.

Детали

По словам министра, для маскировки преступления Россия намерена осуществить атаку из воздушного пространства Украины.

"Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", - подчеркнул Резинков.

Он также добавил, что за 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат.

"Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизнь своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!" - резюмировал министр.

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