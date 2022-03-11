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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Свідома провокація: російські літаки обстріляли білоруську територію на кордоні з Україною

Свідома провокація: російські літаки обстріляли білоруську територію на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 275470 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, додавши, що це свідома провокація, пише УНН.

Цитата

"Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині", - написав Геращенко.

Він наголосив, що така атака та дії росіян на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією.

"Путін та Лукашенко спланували озброєну провокацію проти Народу Білорусі з метою виправдати втягування Білорусі у війну проти України”, - зазначив Геращенко.

Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначило, що о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь).

"Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом! Це провокація! Мета - втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

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