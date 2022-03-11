Сознательная провокация: российские самолеты обстреляли белорусскую территорию на границе с Украиной

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, добавив, что это сознательная провокация, пишет УНН.

Цитата

"Российские штурмовики СУ, с залетем на территорию Украины из Беларуси, осуществили бомбардировки украинской территории после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет 2 самолет фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что в Ровенской области", - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что такая атака и действия русских на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией.

"Путин и Лукашенко спланировали вооруженную провокацию против Народа Беларуси с целью оправдать втягивания Беларуси в войну против Украины”, - отметил Геращенко.

Командования Воздушных Сил ВСУ отметило, что в 14.30 от ДПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими населенными пунктами Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь).

"Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта врагом! Это провокация! Цель - втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

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