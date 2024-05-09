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Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва на зустріч з Кубраковим, але його відправили у відставку

Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва на зустріч з Кубраковим, але його відправили у відставку

Київ • УНН

 • 16905 перегляди

Зустріч міністра розвитку Німеччини Свеня Шульце зі звільненим українським міністром Олександром Кубраковим у Києві була скасована після того, як стало відомо про його відставку Верховною Радою.

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва, щоб зустрітися з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим. Однак, зустріч скасували після того, як стало відомо, що Кубраков був відправлений у відставку Верховною Радою. Про це повідомляє німецьке видання WELT, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце сьогодні прибула до Києва, щоб зустрітися з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

Однак, після прибуття до Києва стало відомо, що Кубракова було звільнено. Зазначається, що Шульце прибула в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка пройде у Берліні 11 і 12 червня.

"Це справді негарна новина", - відреагувала Шульце на звільнення Кубракова.

Видання наголошує, що звільнений Кубраков подарував їй намисто з білим голубом миру, яке вона потім носила під час візитів. Шульце також зустрілася з мером Києва Віталієм Кличко.

Нагадаємо

Український парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з питань відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, тоді як сам Кубраков і прем'єр-міністр були відсутні на засіданні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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