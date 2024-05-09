Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку

Министр развития Германии Свенья Шульце прибыла в Киев, чтобы встретиться с министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым. Однако, встречу отменили после того, как стало известно, что Кубраков был отправлен в отставку Верховной Радой. Об этом сообщает немецкое издание WELT, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, министр развития Германии Свенья Шульце сегодня прибыла в Киев, чтобы встретиться с министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

Однако, по прибытии в Киев стало известно, что Кубраков был уволен. Отмечается, что Шульце прибыла в рамках подготовки к конференции по вопросам восстановления, которая пройдет в Берлине 11 и 12 июня.

"Это действительно нехорошая новость", - отреагировала Шульце на увольнение Кубракова.

Издание отмечает, что освобожденный Кубраков подарил ей ожерелье с белым голубем мира, которое она потом носила во время визитов. Шульце также встретилась с мэром Киева Виталием Кличко.

Напомним

Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, тогда как сам Кубраков и премьер-министр отсутствовали на заседании.