Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку
На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз
Не только Донбасс: Зеленский сказал, что россияне везде увеличили свои войска
Microsoft нуждается в играх типа Hi-Fi Rush, но IT-гигант закрыл студию ее разработчика
До конца мая ожидаются назначения новых министров инфраструктуры и региональной политики - Кравчук
Украина сможет остановить рф на востоке при увеличении поставок оружия - Зеленский
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 11 августа: Зеленский подписал законы
Председатель Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Саммите мира
В Одессе прогремел взрыв - мэр
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку
Встреча министра развития Германии Свеня Шульце с уволенным украинским министром Александром Кубраковым в Киеве была отменена после того, как стало известно о его отставке Верховной Радой.
На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз
Ирина Фриз критикует изменения в структуре министерств как вредные в условиях военного положения, приводящие к расширению государственного аппарата вместо обещанной оптимизации и негативно влияющие на эффективность работы центральных органов исполнительной власти.
Не только Донбасс: Зеленский сказал, что россияне везде увеличили свои войска
По словам президента Зеленского, россияне увеличили количество своих войск по всей Украине, особенно на севере и востоке, воспользовавшись паузой в поставках оружия.
Microsoft нуждается в играх типа Hi-Fi Rush, но IT-гигант закрыл студию ее разработчика
Microsoft закрывает Tango Gameworks, студию, которая создала высоко оцененную критиками игру Hi-Fi Rush, вместе с другими студиями, а глава Xbox Мэтт Бути подчеркивает необходимость создания более "престижных и полезных" игр.
До конца мая ожидаются назначения новых министров инфраструктуры и региональной политики - Кравчук
Кравчук сообщила, что новые министры инфраструктуры и региональной политики, как ожидается, будут назначены до конца мая после увольнения Кубракова, что станет первым шагом к разделению двух министерств.
Украина сможет остановить рф на востоке при увеличении поставок оружия - Зеленский
Украинские военные смогут остановить российских оккупантов на востоке благодаря увеличению поставок оружия из утвержденного пакета военной помощи США, что позволит им перехватить инициативу у россии, считает президент Зеленский.
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
После демобилизации многие украинские ветераны сталкиваются с проблемами в поиске работы и адаптации к гражданской жизни, и одним из решений для них является создание собственного бизнеса, который может помочь им зарабатывать на жизнь и безболезненно адаптироваться, согласно исследованию Украинской ассоциации маркетинга по интеграции ветеранов в сферу образования и рынка труда.
В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 11 августа: Зеленский подписал законы
Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней до 11 августа 2024 года.
Председатель Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Саммите мира
Президент Европейского Совета Шарль Мишель подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в июне, во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и призвал всех мировых лидеров поддержать мирные усилия Украины.
В Одессе прогремел взрыв - мэр
В Одессе слышали взрыв, жителей призвали оставаться в укрытиях.