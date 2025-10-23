$41.760.01
Ексклюзив
17:55
Міністр оборони ЄС закликав використовувати інвестиційні позики для допомоги Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Комісар оборони Андрюс Кубілюс пропонує країнам ЄС використати кошти з інвестиційного плану на 150 мільярдів євро для підтримки України. Деякі країни вже висловили готовність застосувати позики з програми "Дії безпеки для Європи" для Києва.

Міністр оборони ЄС закликав використовувати інвестиційні позики для допомоги Україні - Bloomberg

За словами комісара оборони Андрюса Кубілюса, країни Європейського Союзу повинні використати кошти зі свого інвестиційного плану на суму 150 мільярдів євро (174 мільярди доларів США) для оборонної промисловості блоку, щоб допомогти Україні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Кубілюс заявив, що деякі країни повідомили Європейську Комісію про свою готовність також використовувати позики з так званої програми "Дії безпеки для Європи" для Києва. Основна мета плану — підвищити готовність блоку після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Україні потрібна наша допомога. І це справді наш обов'язок. Для нас дуже важливо, щоб держави-члени використовували ці позики SAFE для допомоги Україні

- сказав Кубілюс у кулуарах Берлінського глобального діалогу.

Європа перебуває під зростаючим тиском щодо пошуку достатнього фінансування, щоб Україна залишалася в боротьбі після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила допомогу та заявила, що надаватиме зброю лише за умови, що її оплатять інші союзники.

Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі в четвер намагалися подолати заперечення Бельгії щодо плану використання заморожених активів російського центрального банку для гарантування близько 140 мільярдів євро нових позик Україні. Рішення використати ці активи може бути сигналом для президента росії володимира путіна, що "він насправді нічого не досягне в Україні", сказав Кубілюс.

Дев'ятнадцять країн ЄС висловили зацікавленість у доступі до позик за інструментом SAFE. Програма розроблена для того, щоб допомогти створити можливості, які найбільше потрібні Європі, включаючи безпілотники, кіберзахист, ракети або європейський повітряний щит, оскільки блок поспішає розробити військовий засіб стримування, достатньо сильний, щоб протистояти росії.

Кубілюс сказав, що сподівається, що держави-члени дотримуватимуться своїх зобов'язань щодо України, і що "не буде спокуси думати, що, добре, якщо репараційний кредит надійде, то ми не будемо використовувати позики SAFE для України".

Доповнення

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європейському Союзу потрібно розробити додаткові можливості, яких йому зараз бракує, для боротьби з дронами. Він також додав, що успішного виконання цього завдання необхідно спиратися на досвід України.

Павло Зінченко

