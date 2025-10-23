Министр обороны ЕС призвал использовать инвестиционные займы для помощи Украине - Bloomberg

$41.760.01
Эксклюзив
17:55 • 3292 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 5252 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 12768 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 12:16 • 25321 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
23 октября, 11:30 • 26200 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 24757 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 39679 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 35245 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 31083 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12777 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 23031 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo13:02 • 10621 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 11639 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 15892 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 7794 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 16126 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 39679 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 35245 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 31083 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 38328 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 8106 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 11783 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 23172 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 36658 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 56277 просмотра
Министр обороны ЕС призвал использовать инвестиционные займы для помощи Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Комиссар обороны Андрюс Кубилюс предлагает странам ЕС использовать средства из инвестиционного плана на 150 миллиардов евро для поддержки Украины. Некоторые страны уже выразили готовность применить займы из программы "Действия безопасности для Европы" для Киева.

Министр обороны ЕС призвал использовать инвестиционные займы для помощи Украине - Bloomberg

По словам комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, страны Европейского Союза должны использовать средства из своего инвестиционного плана на сумму 150 миллиардов евро (174 миллиарда долларов США) для оборонной промышленности блока, чтобы помочь Украине, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Кубилюс заявил, что некоторые страны сообщили Европейской Комиссии о своей готовности также использовать займы из так называемой программы "Действия безопасности для Европы" для Киева. Основная цель плана — повысить готовность блока после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Украине нужна наша помощь. И это действительно наш долг. Для нас очень важно, чтобы государства-члены использовали эти займы SAFE для помощи Украине

- сказал Кубилюс в кулуарах Берлинского глобального диалога.

Европа находится под растущим давлением по поиску достаточного финансирования, чтобы Украина оставалась в борьбе после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила помощь и заявила, что будет предоставлять оружие только при условии, что его оплатят другие союзники.

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в четверг пытались преодолеть возражения Бельгии относительно плана использования замороженных активов российского центрального банка для гарантирования около 140 миллиардов евро новых займов Украине. Решение использовать эти активы может быть сигналом для президента России Владимира Путина, что "он на самом деле ничего не достигнет в Украине", сказал Кубилюс.

Девятнадцать стран ЕС выразили заинтересованность в доступе к займам по инструменту SAFE. Программа разработана для того, чтобы помочь создать возможности, которые больше всего нужны Европе, включая беспилотники, киберзащиту, ракеты или европейский воздушный щит, поскольку блок спешит разработать военное средство сдерживания, достаточно сильное, чтобы противостоять России.

Кубилюс сказал, что надеется, что государства-члены будут придерживаться своих обязательств в отношении Украины, и что "не будет искушения думать, что, хорошо, если репарационный кредит поступит, то мы не будем использовать займы SAFE для Украины".

Дополнение

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европейскому Союзу необходимо разработать дополнительные возможности, которых ему сейчас не хватает, для борьбы с дронами. Он также добавил, что для успешного выполнения этой задачи необходимо опираться на опыт Украины.

Павел Зинченко

