Министр обороны ЕС призвал использовать инвестиционные займы для помощи Украине - Bloomberg

По словам комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, страны Европейского Союза должны использовать средства из своего инвестиционного плана на сумму 150 миллиардов евро (174 миллиарда долларов США) для оборонной промышленности блока, чтобы помочь Украине, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Кубилюс заявил, что некоторые страны сообщили Европейской Комиссии о своей готовности также использовать займы из так называемой программы "Действия безопасности для Европы" для Киева. Основная цель плана — повысить готовность блока после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Украине нужна наша помощь. И это действительно наш долг. Для нас очень важно, чтобы государства-члены использовали эти займы SAFE для помощи Украине - сказал Кубилюс в кулуарах Берлинского глобального диалога.

Европа находится под растущим давлением по поиску достаточного финансирования, чтобы Украина оставалась в борьбе после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила помощь и заявила, что будет предоставлять оружие только при условии, что его оплатят другие союзники.

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в четверг пытались преодолеть возражения Бельгии относительно плана использования замороженных активов российского центрального банка для гарантирования около 140 миллиардов евро новых займов Украине. Решение использовать эти активы может быть сигналом для президента России Владимира Путина, что "он на самом деле ничего не достигнет в Украине", сказал Кубилюс.

Девятнадцать стран ЕС выразили заинтересованность в доступе к займам по инструменту SAFE. Программа разработана для того, чтобы помочь создать возможности, которые больше всего нужны Европе, включая беспилотники, киберзащиту, ракеты или европейский воздушный щит, поскольку блок спешит разработать военное средство сдерживания, достаточно сильное, чтобы противостоять России.

Кубилюс сказал, что надеется, что государства-члены будут придерживаться своих обязательств в отношении Украины, и что "не будет искушения думать, что, хорошо, если репарационный кредит поступит, то мы не будем использовать займы SAFE для Украины".

Дополнение

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европейскому Союзу необходимо разработать дополнительные возможности, которых ему сейчас не хватает, для борьбы с дронами. Он также добавил, что для успешного выполнения этой задачи необходимо опираться на опыт Украины.