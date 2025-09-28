Міненерго заявило, що не отримувало офіційних документів від Наглядової ради "Укренерго" щодо змін у керівництві компанії
Київ • УНН
Міністерство енергетики України повідомило, що станом на сьогодні не отримувало від Наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних матеріалів щодо кадрових перестановок у компанії.
Міністерство енергетики України повідомило, що станом на сьогодні не отримувало від Наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів, які б стосувалися кадрових змін у керівництві оператора системи передачі, про які раніше писали ЗМІ. Про це пише УНН.
Деталі
Станом на сьогодні Міністерство не отримувало від Наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі
– заявили в Міненерго.
У відомстві наголосили, що послідовно дотримуються принципів корпоративного управління та визнають незалежний статус Наглядової ради, яка має діяти виключно в межах українського законодавства.
Нагадаємо, 26 вересня Наглядова рада "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення голови компанії Віталія Зайченка. Причиною назвали позицію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка зафіксувала процедурні порушення під час попередніх призначень, а також втрату довіри з боку самої ради.
Через атаки рф знеструмлення у двох областях, споживання знижується - Укренерго25.09.25, 11:47 • 4890 переглядiв