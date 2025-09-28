Минэнерго заявило, что не получало официальных документов от Наблюдательного совета "Укрэнерго" относительно изменений в руководстве компании
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщило, что по состоянию на сегодня не получало от Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных материалов относительно кадровых перестановок в компании.
Подробности
По состоянию на сегодня Министерство не получало от Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по вопросам, фигурирующим в СМИ относительно изменений в руководстве оператора системы передачи
– заявили в Минэнерго.
В ведомстве подчеркнули, что последовательно придерживаются принципов корпоративного управления и признают независимый статус Наблюдательного совета, который должен действовать исключительно в рамках украинского законодательства.
Напомним, 26 сентября в украинских СМИ появилась информация, что Наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение об увольнении главы компании Виталия Зайченко. Причиной назвали позицию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая зафиксировала процедурные нарушения во время предыдущих назначений, а также потерю доверия со стороны самого совета.
