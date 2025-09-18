Мессі близький до нового багаторічного контракту з "Інтер Маямі": залишилося узгодити деталі - ЗМІ

Аргентинський нападник та капітан футбольного клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі близький до підписання нового багаторічного контракту із нинішньою командою. Як повідомляє ESPN, сторони вже досягли згоди з ключових питань, залишилося узгодити лише кілька деталей перед підписанням угоди. Про це інформує ESPN, пише УНН.

Деталі

Після того як контракт буде погоджений обома сторонами, документ відправлять на розгляд до керівництва MLS (Вищого американсько-канадського футбольного дивізіону) для остаточного затвердження.

Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч

Попри чутки про інтерес до Мессі з боку інших ліг, і клуб, і сам футболіст неодноразово підтверджували бажання продовжити співпрацю.

Ми зробимо все, щоб Лео почувався комфортно та завершив свою кар’єру саме у Південній Флориді - заявляв раніше співвласник клубу Хорхе Мас в коментарі ESPN.

Довідково

Мессі приєднався до "Інтер Маямі" 15 липня 2023 року, підписавши контракт до кінця сезону-2025. Вже за кілька тижнів він допоміг клубу завоювати перший трофей в історії – Кубок ліги 2023 року. З того часу команда встановила рекорд MLS за кількістю очок за сезон та виборола Кубок уболівальників у 2024 році. Варто зазначити, що крім Мессі у клуб перейшли багато іменитих та зіркових футболістів, таких, як: Луїс Суарес, Серхіо Бускетс, Жорді Альба та інших.

У 2025 році Мессі відіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив 28 голів і зробив 14 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром команди.

Нагадаємо

Ліонель Мессі яскраво завершив свій останній домашній матч у кваліфікації чемпіонату світу, він забив два голи і допоміг Аргентині перемогти Венесуелу. Команда Мессі впевнено очолює таблицю відбору до ЧС-2026 у Північній Америці.