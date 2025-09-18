Мессі близький до нового багаторічного контракту з "Інтер Маямі": залишилося узгодити деталі - ЗМІ

$41.190.02
Ексклюзив
09:39 • 74 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 366 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 3090 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 11972 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 10962 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 35335 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 40326 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 31978 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 30894 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34138 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною Соколовою
18 вересня, 00:07 • 17126 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС
18 вересня, 01:05 • 16478 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф
18 вересня, 02:08 • 17913 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення
18 вересня, 02:24 • 12394 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
05:59 • 10306 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:39 • 76 перегляди
Ексклюзив
09:39 • 76 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
08:58 • 4442 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
07:58 • 11989 перегляди
Ексклюзив
07:58 • 11989 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 19:21 • 35349 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу
17 вересня, 12:21 • 37402 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Франсуа Байру
Себастьян Лекорню
Лев XIV
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Велика Британія
Куп'янськ
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
05:59 • 10413 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36 • 19281 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
17 вересня, 17:52 • 19874 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
17 вересня, 17:24 • 18700 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15 • 48094 перегляди
Мессі близький до нового багаторічного контракту з "Інтер Маямі": залишилося узгодити деталі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Ліонель Мессі, капітан "Інтер Маямі", близький до підписання нового багаторічного контракту. Сторони досягли згоди з ключових питань, залишилося узгодити лише кілька деталей.

Мессі близький до нового багаторічного контракту з "Інтер Маямі": залишилося узгодити деталі - ЗМІ

Аргентинський нападник та капітан футбольного клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі близький до підписання нового багаторічного контракту із нинішньою командою. Як повідомляє ESPN, сторони вже досягли згоди з ключових питань, залишилося узгодити лише кілька деталей перед підписанням угоди. Про це інформує ESPN, пише УНН.

Деталі

Після того як контракт буде погоджений обома сторонами, документ відправлять на розгляд до керівництва MLS (Вищого американсько-канадського футбольного дивізіону) для остаточного затвердження. 

Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч02.09.25, 17:15 • 38026 переглядiв

Попри чутки про інтерес до Мессі з боку інших ліг, і клуб, і сам футболіст неодноразово підтверджували бажання продовжити співпрацю.

Ми зробимо все, щоб Лео почувався комфортно та завершив свою кар’єру саме у Південній Флориді

- заявляв раніше співвласник клубу Хорхе Мас в коментарі ESPN.

Довідково

Мессі приєднався до "Інтер Маямі" 15 липня 2023 року, підписавши контракт до кінця сезону-2025. Вже за кілька тижнів він допоміг клубу завоювати перший трофей в історії – Кубок ліги 2023 року. З того часу команда встановила рекорд MLS за кількістю очок за сезон та виборола Кубок уболівальників у 2024 році. Варто зазначити, що крім Мессі у клуб перейшли багато іменитих та зіркових футболістів, таких, як: Луїс Суарес, Серхіо Бускетс, Жорді Альба та інших.

У 2025 році Мессі відіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив 28 голів і зробив 14 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром команди.

Нагадаємо

Ліонель Мессі яскраво завершив свій останній домашній матч у кваліфікації чемпіонату світу, він забив два голи і допоміг Аргентині перемогти Венесуелу. Команда Мессі впевнено очолює таблицю відбору до ЧС-2026 у Північній Америці. 

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Аргентина
Венесуела
Флорида