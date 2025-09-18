Месси близок к новому многолетнему контракту с "Интер Майами": осталось согласовать детали - СМИ

Аргентинский нападающий и капитан футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси близок к подписанию нового многолетнего контракта с нынешней командой. Как сообщает ESPN, стороны уже достигли согласия по ключевым вопросам, осталось согласовать лишь несколько деталей перед подписанием соглашения. Об этом информирует ESPN, пишет УНН.

Детали

После того как контракт будет согласован обеими сторонами, документ отправят на рассмотрение руководству MLS (Высшего американско-канадского футбольного дивизиона) для окончательного утверждения.

Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч

Несмотря на слухи об интересе к Месси со стороны других лиг, и клуб, и сам футболист неоднократно подтверждали желание продолжить сотрудничество.

Мы сделаем все, чтобы Лео чувствовал себя комфортно и завершил свою карьеру именно в Южной Флориде - заявлял ранее совладелец клуба Хорхе Мас в комментарии ESPN.

Справка

Месси присоединился к "Интер Майами" 15 июля 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2025. Уже через несколько недель он помог клубу завоевать первый трофей в истории – Кубок лиги 2023 года. С тех пор команда установила рекорд MLS по количеству очков за сезон и завоевала Кубок болельщиков в 2024 году. Стоит отметить, что помимо Месси в клуб перешли многие именитые и звездные футболисты, такие как: Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба и другие.

В 2025 году Месси сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 14 результативных передач, став лучшим бомбардиром команды.

Напомним

Лионель Месси ярко завершил свой последний домашний матч в квалификации чемпионата мира, он забил два гола и помог Аргентине победить Венесуэлу. Команда Месси уверенно возглавляет таблицу отбора к ЧМ-2026 в Северной Америке.