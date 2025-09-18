Месси близок к новому многолетнему контракту с "Интер Майами": осталось согласовать детали - СМИ

$41.190.02
48.770.12
ukenru
09:29 • 130 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 2312 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 11076 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 10503 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 34514 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 39966 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 31821 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 30780 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 34094 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 40356 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5.9м/с
62%
751мм
Популярные новости
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 16777 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 16117 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 17570 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 12053 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 9378 просмотра
публикации
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 3600 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 11123 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 34556 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 37015 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 67884 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Франсуа Байру
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Великобритания
Купянск
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 9484 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 18961 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 19576 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 18409 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 47793 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
Facebook

Месси близок к новому многолетнему контракту с "Интер Майами": осталось согласовать детали - СМИ

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Лионель Месси, капитан "Интер Майами", близок к подписанию нового многолетнего контракта. Стороны достигли согласия по ключевым вопросам, осталось согласовать лишь несколько деталей.

Месси близок к новому многолетнему контракту с "Интер Майами": осталось согласовать детали - СМИ

Аргентинский нападающий и капитан футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси близок к подписанию нового многолетнего контракта с нынешней командой. Как сообщает ESPN, стороны уже достигли согласия по ключевым вопросам, осталось согласовать лишь несколько деталей перед подписанием соглашения. Об этом информирует ESPN, пишет УНН.

Детали

После того как контракт будет согласован обеими сторонами, документ отправят на рассмотрение руководству MLS (Высшего американско-канадского футбольного дивизиона) для окончательного утверждения. 

Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч02.09.25, 17:15 • 38026 просмотров

Несмотря на слухи об интересе к Месси со стороны других лиг, и клуб, и сам футболист неоднократно подтверждали желание продолжить сотрудничество.

Мы сделаем все, чтобы Лео чувствовал себя комфортно и завершил свою карьеру именно в Южной Флориде

- заявлял ранее совладелец клуба Хорхе Мас в комментарии ESPN.

Справка

Месси присоединился к "Интер Майами" 15 июля 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2025. Уже через несколько недель он помог клубу завоевать первый трофей в истории – Кубок лиги 2023 года. С тех пор команда установила рекорд MLS по количеству очков за сезон и завоевала Кубок болельщиков в 2024 году. Стоит отметить, что помимо Месси в клуб перешли многие именитые и звездные футболисты, такие как: Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба и другие.

В 2025 году Месси сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 14 результативных передач, став лучшим бомбардиром команды.

Напомним

Лионель Месси ярко завершил свой последний домашний матч в квалификации чемпионата мира, он забил два гола и помог Аргентине победить Венесуэлу. Команда Месси уверенно возглавляет таблицу отбора к ЧМ-2026 в Северной Америке. 

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Аргентина
Венесуэла
Флорида