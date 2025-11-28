Мерц: Україні потрібні сильні збройні сили та гарантії безпеки після мирної угоди

$42.300.10
22:24
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
18:30 • 11908 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 15002 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 24422 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 31118 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 19853 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 27856 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 21487 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13931 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17515 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
Без ялинки, але із шопкою: які міста в Україні відмовились від новорічних дерев
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 24422 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 31118 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 27856 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 22506 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Ізраїль
Німеччина
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Техніка
Дипломатка
Time (журнал)
Золото
Boeing Starliner

Мерц: Україні потрібні сильні збройні сили та гарантії безпеки після мирної угоди

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україні знадобляться сильні збройні сили та гарантії безпеки після будь-якої мирної угоди з росією. Він наголосив, що Київ не слід змушувати здавати територію, а найважливішою гарантією є добре оснащена українська армія.

Україні знадобляться сильні збройні сили та гарантії безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з росією, і Київ не слід змушувати здавати територію. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Наголосивши, що на кону стоять як європейські, так і українські інтереси безпеки, Мерц сказав, що гарантії обговорюються зі США та Україною.

Україні потрібні сильні збройні сили, і, якщо буде досягнуто мирної угоди, ... Україні й надалі потрібні будуть сильні збройні сили та надійні гарантії безпеки від її партнерів

– сказав Мерц на прес-конференції зі своїм естонським колегою Крістеном Міхалом.

Найважливішою гарантією, за його словами, є добре оснащена українська армія.

Ось чому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії

- підкреслив канцлер ФРН.

Як відомо, європейські країни наполягають на тому, що верхня межа для України має становити 800 000 солдатів, а не 600 000.

Мерц також додав, що наразі зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ в Україні, при цьому Україну не слід змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту має бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

Нагадаємо

Німеччина розробляє та імплементує секретний "Операційний план Німеччина" (OPLAN DEU) обсягом 1200 сторінок на випадок війни з росією, який передбачає переправлення до 800 000 військовослужбовців НАТО до лінії фронту.

Німеччина виділить Україні 170 млн євро на зимову допомогу – Мерц26.11.25, 20:42 • 4434 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна