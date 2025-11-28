Мерц: Україні потрібні сильні збройні сили та гарантії безпеки після мирної угоди
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україні знадобляться сильні збройні сили та гарантії безпеки після будь-якої мирної угоди з росією. Він наголосив, що Київ не слід змушувати здавати територію, а найважливішою гарантією є добре оснащена українська армія.
Україні знадобляться сильні збройні сили та гарантії безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з росією, і Київ не слід змушувати здавати територію. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Наголосивши, що на кону стоять як європейські, так і українські інтереси безпеки, Мерц сказав, що гарантії обговорюються зі США та Україною.
Україні потрібні сильні збройні сили, і, якщо буде досягнуто мирної угоди, ... Україні й надалі потрібні будуть сильні збройні сили та надійні гарантії безпеки від її партнерів
Найважливішою гарантією, за його словами, є добре оснащена українська армія.
Ось чому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії
Як відомо, європейські країни наполягають на тому, що верхня межа для України має становити 800 000 солдатів, а не 600 000.
Мерц також додав, що наразі зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ в Україні, при цьому Україну не слід змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту має бути відправною точкою для будь-яких переговорів.
Нагадаємо
Німеччина розробляє та імплементує секретний "Операційний план Німеччина" (OPLAN DEU) обсягом 1200 сторінок на випадок війни з росією, який передбачає переправлення до 800 000 військовослужбовців НАТО до лінії фронту.
