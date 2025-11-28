Україні знадобляться сильні збройні сили та гарантії безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з росією, і Київ не слід змушувати здавати територію. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Наголосивши, що на кону стоять як європейські, так і українські інтереси безпеки, Мерц сказав, що гарантії обговорюються зі США та Україною.

Україні потрібні сильні збройні сили, і, якщо буде досягнуто мирної угоди, ... Україні й надалі потрібні будуть сильні збройні сили та надійні гарантії безпеки від її партнерів – сказав Мерц на прес-конференції зі своїм естонським колегою Крістеном Міхалом.

Найважливішою гарантією, за його словами, є добре оснащена українська армія.

Ось чому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії - підкреслив канцлер ФРН.

Як відомо, європейські країни наполягають на тому, що верхня межа для України має становити 800 000 солдатів, а не 600 000.

Мерц також додав, що наразі зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ в Україні, при цьому Україну не слід змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту має бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

Нагадаємо

Німеччина розробляє та імплементує секретний "Операційний план Німеччина" (OPLAN DEU) обсягом 1200 сторінок на випадок війни з росією, який передбачає переправлення до 800 000 військовослужбовців НАТО до лінії фронту.

