Мерц: Украине нужны сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после мирного соглашения
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине понадобятся сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после любого мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что Киев не следует принуждать сдавать территорию, а важнейшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.
Украине понадобятся сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией, и Киев не следует заставлять сдавать территорию. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Подчеркнув, что на кону стоят как европейские, так и украинские интересы безопасности, Мерц сказал, что гарантии обсуждаются с США и Украиной.
Украине нужны сильные вооруженные силы, и, если будет достигнуто мирное соглашение, ... Украине и впредь нужны будут сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от ее партнеров
Важнейшей гарантией, по его словам, является хорошо оснащенная украинская армия.
Вот почему мы также обсуждаем будущую численность украинской армии
Как известно, европейские страны настаивают на том, что верхний предел для Украины должен составлять 800 000 солдат, а не 600 000.
Мерц также добавил, что пока рано обсуждать любое развертывание международных войск в Украине, при этом Украину не следует заставлять идти на территориальные уступки, и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.
Напомним
Германия разрабатывает и имплементирует секретный "Операционный план Германия" (OPLAN DEU) объемом 1200 страниц на случай войны с Россией, который предусматривает переправку до 800 000 военнослужащих НАТО к линии фронта.
