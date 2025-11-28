Украине понадобятся сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией, и Киев не следует заставлять сдавать территорию. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Подчеркнув, что на кону стоят как европейские, так и украинские интересы безопасности, Мерц сказал, что гарантии обсуждаются с США и Украиной.

Украине нужны сильные вооруженные силы, и, если будет достигнуто мирное соглашение, ... Украине и впредь нужны будут сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от ее партнеров – сказал Мерц на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом.

Важнейшей гарантией, по его словам, является хорошо оснащенная украинская армия.

Вот почему мы также обсуждаем будущую численность украинской армии - подчеркнул канцлер ФРГ.

Как известно, европейские страны настаивают на том, что верхний предел для Украины должен составлять 800 000 солдат, а не 600 000.

Мерц также добавил, что пока рано обсуждать любое развертывание международных войск в Украине, при этом Украину не следует заставлять идти на территориальные уступки, и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.

Напомним

Германия разрабатывает и имплементирует секретный "Операционный план Германия" (OPLAN DEU) объемом 1200 страниц на случай войны с Россией, который предусматривает переправку до 800 000 военнослужащих НАТО к линии фронта.

