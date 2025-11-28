Мерц: Украине нужны сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после мирного соглашения

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 1502 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
18:30 • 11876 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 14981 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 24391 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 31093 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 19846 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 27846 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 21481 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13930 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17514 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
83%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе27 ноября, 14:52 • 13042 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 19908 просмотра
Без елки, но с вертепом: какие города в Украине отказались от новогодних деревьев27 ноября, 16:32 • 3812 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США18:19 • 11633 просмотра
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космосVideo18:40 • 8582 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 19959 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 24391 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 31093 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 27846 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 22493 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 28255 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 49354 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 82770 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 98250 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 97686 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Time (журнал)
Золото
Boeing Starliner

Мерц: Украине нужны сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после мирного соглашения

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине понадобятся сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после любого мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что Киев не следует принуждать сдавать территорию, а важнейшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.

Мерц: Украине нужны сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после мирного соглашения

Украине понадобятся сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией, и Киев не следует заставлять сдавать территорию. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Подчеркнув, что на кону стоят как европейские, так и украинские интересы безопасности, Мерц сказал, что гарантии обсуждаются с США и Украиной.

Украине нужны сильные вооруженные силы, и, если будет достигнуто мирное соглашение, ... Украине и впредь нужны будут сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от ее партнеров

– сказал Мерц на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом.

Важнейшей гарантией, по его словам, является хорошо оснащенная украинская армия.

Вот почему мы также обсуждаем будущую численность украинской армии

- подчеркнул канцлер ФРГ.

Как известно, европейские страны настаивают на том, что верхний предел для Украины должен составлять 800 000 солдат, а не 600 000.

Мерц также добавил, что пока рано обсуждать любое развертывание международных войск в Украине, при этом Украину не следует заставлять идти на территориальные уступки, и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.

Напомним

Германия разрабатывает и имплементирует секретный "Операционный план Германия" (OPLAN DEU) объемом 1200 страниц на случай войны с Россией, который предусматривает переправку до 800 000 военнослужащих НАТО к линии фронта.

Германия выделит Украине 170 млн евро на зимнюю помощь – Мерц26.11.25, 20:42 • 4434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Фридрих Мерц
Германия
Украина